طارق الشناوي: لا يمكن لأي صانع دراما أن يجزم مسبقًا بنجاح عمله

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أنه لا يمكن لأي صانع عمل درامي أن يجزم مسبقًا بنجاح عمله أو يراهن على توجهات الجمهور، مشيرًا إلى أن كل موسم يشهد مفاجآت غير متوقعة، فيما يُعرف بـ«الحصان الأسود».



وقال طارق الشناوي، خلال لقائه ببرنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، إن الرهان الحقيقي يكون أثناء العرض، موضحًا: «لا يستطيع أحد أن يراهن على عمله بأن الناس تريد هذا العمل، ولكن خلال العرض نفاجأ بأن هناك عملًا نسميه الحصان الأسود».

وأضاف طارق الشناوي أن مسلسل «لام شمسية» في الموسم الماضي مثّل نموذجًا واضحًا للحصان الأسود، بعدما حقق صدى واسعًا وتفاعلًا جماهيريًا لافتًا، رغم عدم توقع البعض لحجم نجاحه.

وشدد طارق الشناوي على أهمية الثقة في ذوق الجمهور، وعدم الخوف من ردود الفعل المسبقة، مؤكدًا أن المشاهد المصري يمتلك وعيًا وقدرة على التقييم والاختيار.

