قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الأمن الدولي يصدر تحذيرا شديد اللهجة يخص جنوب السودان
رياح وأمطار وأتربة.. الأرصاد السعودية تكشف تفاصيل طقس المملكة اليوم السبت
ناقد فني: الدراما المصرية تناقش موضوعات حساسة كان يُخشى تناولها
قنبلة علمية تحت بحر مرمرة | صدع خفي يهدد بإشعال زلزال كبير قادم في تركيا
حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية
سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
تسريب يكشف ألوان سلسلة Galaxy S26 وتصميم الكاميرا الجديد
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 14-2-2026.. النوم والعادي والمكيف
هل بلع البلغم يفطر الصائم في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب
بمناسبة شهر رمضان .. الزلابية المخبوزة في صلصة بوصفة عصرية وطعم يخطفك
وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام
خوان بيزيرا يشعل حماس جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 14-2-2026.. النوم والعادي والمكيف

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم  السبت 14-2- 2026 ، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35 .

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40 .

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15 .

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 .

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (اسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة»

دار الإفتاء تطلق دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة» لتعزيز الوعي الأسري

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بقرب حلول شهر رمضان

غسول الفم

هل استخدام غسول الفم في نهار رمضان يفسد الصوم؟ الإفتاء تجيب

بالصور

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد