ناقد فني: الدراما المصرية تناقش موضوعات حساسة كان يُخشى تناولها

أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن الدراما المصرية تحسب لها جرأتها في الاقتراب من موضوعات حساسة كان يُخشى تناولها، لافتًا إلى أن فتح ملفات «المسكوت عنه» كان خطوة ضرورية ومهمة، مستشهدًا بمسلسل «ولاد الشمس» كنموذج لتلك الأعمال التي تصدت لقضايا شائكة.

وأوضح طارق الشناوي، خلال لقائه ببرنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، أن هذا التوجه يعكس تطورًا في طبيعة الطرح الدرامي، ويؤكد قدرة الصناعة على مناقشة قضايا اجتماعية وإنسانية بعمق وجرأة.

وشدد طارق الشناوي على أهمية الثقة في ذوق الجمهور، وعدم الخوف من ردود الفعل المسبقة، مؤكدًا أن المشاهد المصري يمتلك وعيًا وقدرة على التقييم والاختيار.