عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

بالصور

أسماء عبد الحفيظ

تبدأ كثير من السيدات يومهن بعادة يعتقدن أنها طبيعية، بل ضرورية أحيانًا، لكنها في الحقيقة قد تكون سببًا مباشرًا في اضطراب الهرمونات وزيادة الوزن والتوتر المستمر. المفاجأة أن هذه العادة ليست معقدة أو نادرة، بل يفعلها الملايين يوميًا دون انتباه.

فما هي هذه العادة الصباحية التي تدمر هرموناتك بصمت؟

شرب القهوة على معدة فارغة

فى إطار هذا أوضح الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن القهوة الصباحية قبل تناول أي طعام هي واحدة من أكثر العادات التي تؤثر على توازن الهرمونات، خاصة لدى النساء.

عند الاستيقاظ صباحًا، يكون هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر – في أعلى مستوياته طبيعيًا. هذا الهرمون يساعد الجسم على الاستيقاظ والتركيز. لكن عند شرب القهوة فورًا، يزداد إفراز الكورتيزول بشكل مبالغ فيه، ما يسبب خللًا تدريجيًا في توازن الجسم.

كيف تؤثر القهوة صباحًا على الهرمونات؟


1- رفع هرمون التوتر بشكل مفرط

زيادة الكورتيزول بشكل يومي ومستمر قد تؤدي إلى الشعور بالقلق والعصبية وسرعة الانفعال، خاصة إذا كنتِ تمرين بضغوط نفسية.

2- اضطراب هرمون الأنسولين

القهوة على معدة فارغة قد تؤثر على استجابة الجسم للأنسولين، ما يسبب تقلبات في مستوى السكر في الدم، ويزيد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات لاحقًا خلال اليوم.

3- التأثير على هرمونات الغدة الدرقية

الإفراط في المنبهات صباحًا قد يؤثر بشكل غير مباشر على نشاط الغدة الدرقية، خاصة لدى من يعانين من مشاكل هرمونية مسبقًا.

4- اضطراب هرمونات النساء

التوتر المزمن الناتج عن ارتفاع الكورتيزول قد يؤثر على هرموني الإستروجين والبروجستيرون، ما يسبب اضطراب الدورة الشهرية أو تفاقم أعراض ما قبل الطمث.

أعراض قد تلاحظينها دون ربطها بالقهوة

  • تعب رغم النوم الجيد
  • انتفاخ في البطن
  • زيادة دهون البطن
  • تقلبات مزاجية
  • رغبة شديدة في السكريات
  • صعوبة في فقدان الوزن

كثيرات يعتقدن أن السبب هو قلة النوم أو الضغوط اليومية، بينما قد تكون القهوة الصباحية على معدة فارغة عاملًا خفيًا.

هل يجب التوقف عن القهوة نهائيًا؟

ليس بالضرورة. القهوة لها فوائد عديدة إذا تم تناولها بطريقة صحيحة. الحل ليس في الامتناع، بل في التوقيت.

ينصح الخبراء بالانتظار من 60 إلى 90 دقيقة بعد الاستيقاظ قبل شرب القهوة، حتى ينخفض مستوى الكورتيزول طبيعيًا. كما يفضل تناول وجبة خفيفة تحتوي على بروتين أو دهون صحية قبلها لتقليل تأثيرها على سكر الدم.

  • بدائل صحية لبدء يومك
  • كوب ماء دافئ مع قطرات ليمون
  • حفنة مكسرات قبل القهوة
  • بيضة مسلوقة أو قطعة جبن
  • ممارسة تمارين تنفس خفيفة لمدة 5 دقائق

هذه الخطوات البسيطة تساعد في استقرار الهرمونات وتحسين الطاقة بشكل طبيعي.

متى تكون القهوة خطيرة فعلًا؟

إذا كنتِ تعانين من:

  • تكيس المبايض
  • اضطرابات الغدة الدرقية
  • مقاومة الأنسولين
  • قلق مزمن

فقد يكون من الأفضل تقليل الكافيين أو استشارة طبيب لتنظيم الاستهلاك.

هرموناتك اضطراب المزاج زيادة الوزن كيف تؤثر القهوة صباحًا على الهرمونات القهوة هل يجب التوقف عن القهوة نهائيًا الكافيين تكيس المبايض الغدة الدرقية اضطرابات الغدة الدرقية الأنسولين مقاومة الأنسولين معدة فارغة شرب القهوة

