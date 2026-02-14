داليا مصطفى تكشف مواصفات فتى أحلامها: الأمان أهم حاجة ونعجز مع بعض

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن تفاصيل جديدة تتعلق بحياتها العاطفية، مؤكدة أنها لا تمانع فكرة الزواج مرة أخرى، ولكن بشرط العثور على الشخص المناسب.

وقالت داليا مصطفى في تصريحات صحفية إنها تؤمن بأن كل شيء “بإذن ربنا”، مشيرة إلى أن أهم ما تبحث عنه في شريك حياتها هو الشعور بالأمان والاستقرار النفسي.

وأضافت أنها تحلم بعلاقة حقيقية قائمة على المشاركة والدعم، قائلة: “نفسي نعجز مع بعض لحد آخر يوم في عمري”.

وأوضحت أنها تحب الرجل الرومانسي الذي يجيد صنع المفاجآت، ويشاركها السفر وصناعة اللحظات المميزة، معتبرة أن التفاصيل الصغيرة هي سر استمرار أي علاقة ناجحة.

كما كشفت عن حلم شخصي تتمنى تحقيقه، وهو امتلاك بيت على الجبل، تعيش فيه حياة هادئة بعيدًا عن صخب المدينة، وسط أجواء من الحب والسكينة.

تصريحات داليا مصطفى لاقت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، الذين تمنوا لها السعادة وتحقيق أحلامها في الفترة المقبلة.