قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
ترامب : على زيلينسكي التحرك لإنهاء حرب أوكرانيا
وفاة نجل القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي
استخدام التفجير النووي لتغيير مسار كويكب يقترب من الأرض.. ماذا سيحدث؟
زاهى حواس : أوحش حاجة عملتها فى حياتي إنى بقيت وزير
زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة
هل يجوز للغني الفطر في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم؟ دار الإفتاء تجيب
مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية
مصطفى محمد احتياطي.. تشكيل نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي
حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات
مختار جمعة: الأمن النفسي أساس الاستقرار.. والإيمان طريق الطمأنينة في زمن الاضطراب
خالد الغندور: العين اللي اختارت كامويش الأنجولي لازم تتحاسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كواليس فيديو الرعب في تعدي شاب على والدته بسلاح أبيض بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أثارت واقعة تعدي شاب على والدته بسلاح أبيض داخل منزل الأسرة بقرية نقباس التابعة لمحافظة القليوبية حالة من الجدل الواسع، بعدما جرى تداول تفاصيلها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 القضية لم تكن مجرد مشاجرة أسرية عابرة، بل كشفت عن أزمة أخلاقية، قانونية واجتماعية متشابكة، سلطت الضوء على ملف العنف الأسري وسبل التعامل معه.

تفاصيل الواقعة كما رواها محامي المجني عليها

كشف عبدالله السيد عبدالله، محامي السيدة المعتدى عليها، كواليس الحادث خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة قناة الحدث اليوم.

وأوضح المحامي أن الشاب كان يعاني من سلوك عدواني داخل المنزل، حيث اعتاد تهديد والدته واستخدام العنف ضدها، ما خلق حالة من الخوف المستمر داخل الأسرة. وأشار إلى أن الأقارب في البداية لم يتعاملوا بجدية مع الموقف، ورفض بعضهم التدخل أو احتواء الأزمة، الأمر الذي ساهم في تصاعدها وتعقيدها.

بلاغ رسمي وتدخل أمني

بحسب رواية المحامي، توجهت الأم إلى مركز الشرطة وحررت محضرًا رسميًا ضد نجلها، ليتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غير أن التطورات أخذت مسارًا مختلفًا، إذ قامت الأم لاحقًا بالتنازل عن المحضر، ما ترتب عليه إخلاء سبيله. هذا القرار، وفقًا للمحامي، أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر وأفقد الإجراءات القانونية أثرها الوقائي.

البدائل القانونية التي لم تُستكمل

أشار عبدالله السيد عبدالله إلى أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات لا يقتصر على الحبس فقط، بل يشمل:

تحويل المتهم إلى مصحة علاجية حال ثبوت تعاطي مواد مخدرة.

إخضاعه لمتابعة أمنية أو اجتماعية منتظمة.

استمرار الإجراءات القانونية لحين التأكد من زوال الخطر.

وأكد أن المنظومة القانونية الحالية توفر بدائل متعددة للتعامل مع مثل هذه الوقائع، لكن التنازل حال دون استكمال المسار القانوني بالشكل المطلوب.

أبعاد اجتماعية ونفسية للحادث

الواقعة، رغم طابعها الفردي، تعكس قضية أوسع تتعلق بتفاقم حالات العنف الأسري، خاصة عندما ترتبط بتعاطي المخدرات أو اضطرابات سلوكية غير معالجة.

ويرى مختصون أن التدخل المبكر، سواء عبر الأسرة أو الجهات المختصة، يمثل عنصرًا حاسمًا في منع تطور النزاعات المنزلية إلى اعتداءات خطيرة. كما أن التوعية القانونية بدور البلاغات الرسمية وعدم التنازل عنها في حالات الخطر قد تسهم في حماية الضحايا.

شاب يتعدي على والدته بسلاح أبيض اعتداء شاب على والداته محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

السعودية

السعودية.. السجن والغرامة والترحيل لمن يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم

حاملة الطائرات يو إس إس سانتا باربرا

القيادة المركزية الأمريكية: سرب المروحيات القتالية 21 يقلع من "سانتا باربرا" في الخليج العربي

الشرطة الفرنسية

هجوم بآلة حادة قرب قوس النصر في باريس

بالصور

عيد الحب 2026 .. أجمل رسائل وعبارات التهنئة للفالنتين

أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب

مشروب بسيط يحارب الكوليسترول وضغط الدم .. ماذا يفعل الزنجبيل لقلبك؟

فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد