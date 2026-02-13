قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت أنظار مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قيادي بحماة الوطن : انتخابات المجالس المحلية خطوة استراتيجية لتعزيز المشاركة الشعبية

أكد رجب خلف الله مرسي، قيادي بحزب حماة الوطن،  أن توجيه القيادة السياسية لإجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإصلاح السياسي والإداري في مصر، مشددًا على أن هذه المبادرة تعكس رؤية واضحة لإشراك المواطنين في اتخاذ القرار على المستوى المحلي بشكل فعلي.

وأشار مرسي إلى أن الانتخابات المحلية ليست مجرد إجراء شكلي، بل تمثل منصة حقيقية لتعزيز المشاركة الشعبية، والتعرف على احتياجات المواطنين، ووضع الحلول العملية للمشكلات اليومية في القرى والأحياء، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويرفع جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن المجالس المحلية المنتخبة تمثل حجر الزاوية في بناء الدولة الحديثة، إذ تعمل كحلقة وصل مباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، وتتيح للقيادات المحلية متابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع، وضمان وصول الموارد إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

كما شدد مرسي على أهمية استثمار هذه الانتخابات لإعداد جيل جديد من القيادات المحلية المؤهلة، خاصة من الشباب والمرأة، لدفع عملية تجديد النخب وتعزيز دماء جديدة في العمل العام، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية المستدامة في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد أمين التنظيم المساعد بحزب حماة وطن أن الانتخابات المحلية يجب أن تصاحبها أطر تشريعية وتنظيمية واضحة، تحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس بدقة، وتوفر لها الأدوات القانونية اللازمة للقيام بدورها الرقابي والتنفيذي بكفاءة، بما يسهم في ترسيخ دولة القانون والمساءلة، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

واختتم رجب خلف الله مرسي تصريحاته بالقول: “عودة المجالس المحلية للعمل المنتظم ليست مجرد خطوة إدارية، بل هي خطوة استراتيجية لتعميق المشاركة الشعبية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الوطني، ما يجعلها مفتاحًا حقيقيًا لبناء الجمهورية الجديدة.”

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

