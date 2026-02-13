قيادي بحماة الوطن : انتخابات المجالس المحلية خطوة استراتيجية لتعزيز المشاركة الشعبية

أكد رجب خلف الله مرسي، قيادي بحزب حماة الوطن، أن توجيه القيادة السياسية لإجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإصلاح السياسي والإداري في مصر، مشددًا على أن هذه المبادرة تعكس رؤية واضحة لإشراك المواطنين في اتخاذ القرار على المستوى المحلي بشكل فعلي.

وأشار مرسي إلى أن الانتخابات المحلية ليست مجرد إجراء شكلي، بل تمثل منصة حقيقية لتعزيز المشاركة الشعبية، والتعرف على احتياجات المواطنين، ووضع الحلول العملية للمشكلات اليومية في القرى والأحياء، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويرفع جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن المجالس المحلية المنتخبة تمثل حجر الزاوية في بناء الدولة الحديثة، إذ تعمل كحلقة وصل مباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، وتتيح للقيادات المحلية متابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع، وضمان وصول الموارد إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

كما شدد مرسي على أهمية استثمار هذه الانتخابات لإعداد جيل جديد من القيادات المحلية المؤهلة، خاصة من الشباب والمرأة، لدفع عملية تجديد النخب وتعزيز دماء جديدة في العمل العام، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية المستدامة في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد أمين التنظيم المساعد بحزب حماة وطن أن الانتخابات المحلية يجب أن تصاحبها أطر تشريعية وتنظيمية واضحة، تحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس بدقة، وتوفر لها الأدوات القانونية اللازمة للقيام بدورها الرقابي والتنفيذي بكفاءة، بما يسهم في ترسيخ دولة القانون والمساءلة، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

واختتم رجب خلف الله مرسي تصريحاته بالقول: “عودة المجالس المحلية للعمل المنتظم ليست مجرد خطوة إدارية، بل هي خطوة استراتيجية لتعميق المشاركة الشعبية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الوطني، ما يجعلها مفتاحًا حقيقيًا لبناء الجمهورية الجديدة.”