العراق .. تحويل الرحلات الجوية من النجف الأشرف إلى مطار بغداد الدولي

أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن تحويل رحلاتها المغادرة من مطار النجف الاشرف الدولي إلى مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت بسبب أزمة وقود البنزين الحالية.

وفي سياق متصل ؛ تشهد محافظات الفرات الأوسط، لا سيما كربلاء وبابل، أزمة في مادة البنزين، حيث أثرت على السائقين وخلقت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، رغم تأكيدات وزارة النفط على توافر المخزون والإنتاج.



ومن جانبه ؛ أكد الناطق باسم وزارة النفط، عبد الصاحب بزون الحسناوي، أن الوضع تحت السيطرة، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي كافٍ لتغطية الطلب المحلي.



وقال أيضا : "نطمئن المواطن العراقي بأنه لا توجد أي أزمة في مادة البنزين، فالإنتاج اليومي مستقر ويبلغ 30 مليون لتر، والمخزون الاستراتيجي محفوظ ويبلغ 145 مليون برميل من الاحتياطي النفطي".



وأضاف "الطلب ارتفع على المادة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة زيادة عدد السيارات في الشوارع، لكن المخزون والإنتاج يسمحان بتغطية الاحتياجات بالكامل".



وشدد على أن في الفترة الأخيرة، تم تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن الطلب المتزايد على المشتقات النفطية، خاصة من السيارات المستوردة دون تخطيط، يرهق ميزانية الدولة، مبيناً: "نحن لا نريد العودة إلى الاستيراد، بل نسعى إلى السيطرة الدائمة على هذه المادة".



وبناءً على ذلك يحث الناطق الجهات المعنية على منع الاستيراد العشوائي للسيارات وتعزيز النقل العام لتخفيف الضغط على الوقود، كما دعا المواطنين إلى استخدام منظومات الغاز في السيارات لتوفره بكميات كبيرة وفي الوقت نفسه آمن استخدامه.



كما نوه الحسناوي في نهاية حديثه المواطنين والإعلام إلى توخي الحذر من الشائعات، قائلاً إن "الحديث عن أزمة يثير الذعر ويزيد من الطلب غير الواقعي".