فلسطين..حريق ضخم يلتهم مولا تجاريا مقابل المستشفى الملكي في الخليل

نشب حريقا ضخما في مول تجاري مقابل المستشفى الملكي في منطقة سنجر بالخليل في فلسطين خلال شجار عائلي .

فيما لم تذكر التقارير الفلسطينية حجم الخسائر الناجمة عن هذا الحريق الضخم.

وفي سياق أخر ؛ إندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحي الميليشيات المدعومة من جيش الاحتلال في قطاع غزة وعناصر حركة المقاومة الفلسطينية"حماس"، شرق حي "الزيتون" جنوب غزة.

وأشارت تقارير عبرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي تدخل على الفور حيث يخوض اشتباكات عنيفة ضد عناصر المقاومة "حماس" وذلك لإنقاذ مسلحي الميليشيات وإخراجهم من منطقة القتال.



كما تداول مصادر عبرية وفلسطينية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يسمع فيه أصوات إطلاق رصاص كثيف، قال مروجوه إنه يوثق الاشتباكات الدائرة في حي "الزيتون".

ولفت ناشطون فلسطينيون، إلى أن مجموعات من الميليشيات المسلحة وقعت في كمين ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، دون تأكيد رسمي من أي جهة حتى الآن.