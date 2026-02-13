قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل
محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 33 منطقة بنجع حمادى .. غدا

صيانة كهرباء
يوسف رجب

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال قنا، عن فصل التيار الكهربائى عن 33 منطقة بنطاق مركز نجع حمادى، غداً السبت الموافق 14 فبراير 2025.

أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائي يبدأ فى تمام الساعة السادسة صباحا و يستنر حتى الساعة الثامنة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة نصف السنوية على أكشاك كهرباء مدينة نجع حمادى.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن فصل التيار الكهربائى يتضمن مناطق" المعاشات، التأمينات، الشبان المسلمين، شارع التحرير، مجلس المدينة القديم، شارع بور سعيد، شارع الشعانية، خلف شرطة النجدة، بنك مصر، المجتمع الجديد، السنترال وخلف لوكاس".

ويشمل أيضاً مناطق " المخابز، المحكمة وخلف المحكمة، بنك القاهرة، شارع الراهبات، مسجد اللواء، المرور ، شارع حسنى مبارك، الشونة، مطاحن ناصر، السلخانة، الساحل حتى السجيرات، مدرسة النقراشى، الصاغة" .

كما تضم مناطق" قصر الثقافة، الاستاد الرياضى، التقسيم المخالف، الترعة الضمرانية، جراج الأتوبيس، مدرسة الصنايع، المستشفى العام، الحزب الوطنى القديم، بنك القاهرة القديم".

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بالمناطق المذكورة بأخذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى.

نجع حمادى التيار الكهربائى فصل التيار الكهربائى قنا إجراء أعمال الصيانة أخبار قنا

