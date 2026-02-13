فصل التيار الكهربائي عن 33 منطقة بنجع حمادى .. غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال قنا، عن فصل التيار الكهربائى عن 33 منطقة بنطاق مركز نجع حمادى، غداً السبت الموافق 14 فبراير 2025.

أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائي يبدأ فى تمام الساعة السادسة صباحا و يستنر حتى الساعة الثامنة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة نصف السنوية على أكشاك كهرباء مدينة نجع حمادى.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن فصل التيار الكهربائى يتضمن مناطق" المعاشات، التأمينات، الشبان المسلمين، شارع التحرير، مجلس المدينة القديم، شارع بور سعيد، شارع الشعانية، خلف شرطة النجدة، بنك مصر، المجتمع الجديد، السنترال وخلف لوكاس".

ويشمل أيضاً مناطق " المخابز، المحكمة وخلف المحكمة، بنك القاهرة، شارع الراهبات، مسجد اللواء، المرور ، شارع حسنى مبارك، الشونة، مطاحن ناصر، السلخانة، الساحل حتى السجيرات، مدرسة النقراشى، الصاغة" .

كما تضم مناطق" قصر الثقافة، الاستاد الرياضى، التقسيم المخالف، الترعة الضمرانية، جراج الأتوبيس، مدرسة الصنايع، المستشفى العام، الحزب الوطنى القديم، بنك القاهرة القديم".

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بالمناطق المذكورة بأخذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى.