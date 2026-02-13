القيادة المركزية الأمريكية: سرب المروحيات القتالية 21 يقلع من "سانتا باربرا" في الخليج العربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الجمعة انطلاق سرب المروحيات القتالية البحرية رقم 21 من على متن حاملة الطائرات يو إس إس سانتا باربرا (LCS 32) في الخليج العربي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مهام السرب تشمل مكافحة الألغام، وعمليات البحث والإنقاذ، ومجموعة متنوعة من المهام اللوجستية الأخرى.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة أنه قرر نقل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في إطار مساعيه المستمرة للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق لتقليص برنامجها النووي.

وقال ترامب، مبرراً قراره: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سنحتاج إليه"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ترامب، في حديثه مع الصحفيين، أن مجموعة حاملات الطائرات "ستغادر قريباً جداً".