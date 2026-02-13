هجوم بآلة حادة قرب قوس النصر في باريس

أفاد مسؤولون فرنسيون أن رجلاً يحمل سكيناً حاول مهاجمة الشرطة خلال مراسم أقيمت أسفل قوس النصر في باريس يوم الجمعة، فأطلق عليه أحد ضباط الشرطة النار وأصابه.

ووفقاً لمسؤول في شرطة باريس، استهدف المهاجم ضابطاً كان يؤمن مراسم إعادة إشعال الشعلة الأبدية تكريماً للجنود المجهولين في هذا المعلم التاريخي الذي يعود إلى عهد نابليون، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأضاف المسؤول أن ضابطاً آخر أطلق النار على المهاجم الذي نُقل إلى المستشفى.

وأكد المسؤول لوكالة أسوشييتد برس أنه لم يُصب أي من المارة أو ضباط الشرطة في الحادث.

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أنه يحقق في القضية وأرسل محققاً إلى موقع الحادث.

يُعدّ قوس النصر أحد أشهر معالم باريس، ويقع على قمة شارع الشانزليزيه الصاخب.