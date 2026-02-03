قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
أخبار العالم

السلطات الفرنسية تفتش مكاتب "إكس" في باريس بسبب جرائم الإنترنت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، إجراء عملية تفتيش واسعة في مكاتب منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في العاصمة باريس، في إطار تحقيقات متعلقة بـجرائم الإنترنت واستخدام المنصة في أنشطة غير قانونية. 

وجاء هذا التحرك ضمن جهود الحكومة الفرنسية لتعزيز الرقابة على الفضاء الرقمي وضمان الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بالسلامة الإلكترونية وحماية المستخدمين.

سبب التفتيش

وأوضحت السلطات أن عملية التفتيش جاءت بعد ورود تقارير عن استخدام المنصة في أنشطة احتيالية وإلكترونية قد تشكل تهديداً للأمن الرقمي للمواطنين. وأضافت أن التحقيق يشمل جمع الأدلة الرقمية، وفحص الخوادم والوثائق الداخلية للمنصة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تجاوزات محتملة.

التحقيقات المستمرة

وأشار مصدر أمني فرنسي إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة تحقيقات أوسع بدأت منذ عدة أشهر، تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية مستخدمي الإنترنت من التلاعب والاحتيال. وأضاف أن السلطات ستتخذ إجراءات إضافية إذا تم العثور على مخالفات، بما في ذلك استدعاء موظفين أو فرض غرامات مالية على المنصة.

من جانبها، لم تصدر منصة "إكس" أي تعليق رسمي حتى الآن على عملية التفتيش، لكن مصادر داخلية قالت إن الشركة تتعاون مع السلطات الفرنسية وتقدم كل المعلومات المطلوبة، لضمان سير التحقيق بشفافية. ويأتي هذا التفتيش في وقت تشدد فيه الحكومات الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، الرقابة على المنصات الرقمية الكبرى لضمان التزامها بمعايير السلامة الرقمية وحماية البيانات.

وتعكس هذه الإجراءات اهتمام السلطات الفرنسية المتزايد بـالأمن السيبراني وملاحقة أي نشاط قد يشكل تهديدًا للأمن الوطني أو حقوق المستخدمين، في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية في السنوات الأخيرة.

