البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، إن الجيش السوداني نجح في فك الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، موجهاً التهنئة للشعب السوداني بهذا التقدم الميداني، ومؤكداً أن القوات المسلحة ماضية في عملياتها العسكرية حتى بسط السيطرة الكاملة على البلاد.

كسر الحصار بعد معارك ليلية عنيفة

وأكدت مصادر ميدانية مطلعة أن قوات الجيش السوداني تمكنت، فجر اليوم، من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي بعد خوض معارك ليلية عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وأوضحت المصادر أن القوات تقدمت عبر محاور متعددة، ونجحت في الوصول إلى محيط منطقة التقاطع الاستراتيجية، قبل أن تتمكن من عبورها والالتحام بقوات الفرقة 14 مشاة المرابطة داخل المدينة، ما أنهى حالة الحصار التي استمرت لفترة طويلة وأثقلت كاهل المدنيين.

لا هدنة مع استمرار احتلال المدن

وشدد البرهان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، على أنه لا هدنة ولا وقف لإطلاق النار في ظل ما وصفه بـ"احتلال قوات الدعم السريع للمدن"، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تقبل بأي تسوية تشرعن هذا الوضع.

وقال: "سنستجيب لكل دعوات السلام، لكننا لن نبيع دماء السودانيين، ولن نساوم على وحدة البلاد وسيادتها"، مشدداً على أن الجيش يخوض معركة وطنية لحماية الدولة ومؤسساتها.

الجيش يتعهد بالوصول إلى دارفور

وفي السياق ذاته، أكد البرهان أن القوات المسلحة السودانية ستواصل تقدمها الميداني، معلناً أن القوات ستصل إلى إقليم دارفور، في إشارة إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع في مختلف أنحاء البلاد.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه السودان تصاعداً في وتيرة المعارك، وسط أوضاع إنسانية معقدة وضغوط إقليمية ودولية متزايدة للدفع نحو وقف القتال، بينما تؤكد القيادة العسكرية السودانية تمسكها بخيار الحسم العسكري بالتوازي مع أي مسار سياسي لا يمس سيادة الدولة.