وزير التعليم يجتمع مع مديري المديريات لمناقشة استعدادات بدء الترم الثاني

يعقد بعد قليل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعاً هاماً مع مديري مديريات التربية و التعليم لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بـ بدء الفصل الدراسي الثاني 2026 .

ومن المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال هذا الإجتماع ، بالتشديد على سرعة تسليم كتب الترم الثاني 2026 للطلاب في أول يوم دراسة في الفصل الدراسي الثاني 2026

كما سيشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الإلتزام بعقد التقييمات الأسبوعية والشهرية في موعدها المحدد، مع التأكيد على الانضباط المدرسي وتسجيل الغياب يوميا والإلتزام التام بقرارات وزارة التربية والتعليم .

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

وكان قد نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس كما هو مقرر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 يوم 7 فبراير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف بث الشائعات والإستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي :