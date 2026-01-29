رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن في عدد من المحافظات ، ومن المقرر أن تظهر في باقي المحافظات تباعاً
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط سريعة للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 فور اعتمادها
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026
ويظهر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 على بوابة التعليم الأساسي على الموقع الرسمي لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم .. كما يمكن الوصول له مباشرة من خلال الضغط على :
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026
ويتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 في كل محافظة بعد اعتمادها رسميا من المحافظ ، وذلك بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 محافظة الدقهلية
اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 محافظة الدقهلية ، بنسبة نجاح بلغت 88.7٪، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ابراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة.
وبعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 محافظة الدقهلية ، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن نسبة النجاح 88.7% تمثل الطلاب الحاصلين على 50٪ فأكثر من إجمالي المتقدمين للامتحان البالغ 130 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المنظمة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 القاهرة
اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 القاهرة ، بنسبة نجاح ٧١%.
وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالب وطالبة حضر ١٩٧٩٨٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالب وطالبة.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 القاهرة للطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠ % ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 القاهرة للطلاب المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ % ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 القاهرة “المهنية” بنسبة نجاح ٦٣.٧ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية ٦٦% .
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 الجيزة
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 الجيزة
وأشار محافظ الجيزة إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29% حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665.
وأضاف المحافظ أن نسبة النجاح بالقسم المهني بلغت 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، من إجمالي 268 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 246.
كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.
وكذلك بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.
وتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.