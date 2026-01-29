قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن في عدد من المحافظات ، ومن المقرر أن تظهر في باقي المحافظات تباعاً

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط سريعة للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 فور اعتمادها 

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026

ويظهر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 على بوابة التعليم الأساسي على الموقع الرسمي لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم .. كما يمكن الوصول له مباشرة من خلال الضغط على :

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 القاهرة

 رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 الجيزة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 أسوان

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 الاسكندرية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 القليوبية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 البحيرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 كفر الشيخ

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 البحر الأحمر

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 الفيوم

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 الشرقية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 الغربية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 الاسماعيلية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 بورسعيد

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 السويس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 المنيا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 بني سويف

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 أسيوط

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 سوهاج

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 قنا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 الاقصر

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 أسوان

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 محافظة الوادي الجديد

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 شمال سيناء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 جنوب سيناء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 دمياط

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 المنوفية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 مطروح

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026

ويتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 في كل محافظة بعد اعتمادها رسميا من المحافظ ، وذلك بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 محافظة الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 محافظة الدقهلية ، بنسبة نجاح بلغت 88.7٪، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،  ابراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وبعد اعتماد  نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 محافظة الدقهلية ، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن نسبة النجاح 88.7%  تمثل الطلاب الحاصلين على 50٪ فأكثر من إجمالي المتقدمين للامتحان البالغ 130 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المنظمة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة ، بنسبة نجاح ٧١%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالب وطالبة حضر  ١٩٧٩٨٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة للطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٠ % ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة للطلاب المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ % ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة “المهنية” بنسبة نجاح ٦٣.٧ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية ٦٦% .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 الجيزة 

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026 الجيزة 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29% حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665.

وأضاف المحافظ أن نسبة النجاح بالقسم المهني بلغت 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، من إجمالي 268 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 246.

كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

وكذلك بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

وتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

 

