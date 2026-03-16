الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في أسدود وعسقلان إثر هجوم صاروخي من إيران

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنّ صفارات الإنذار دوت في أسدود وعسقلان إثر هجوم صاروخي من إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كشفت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن كل يوم من القتال في الحرب على إيران يكلف إسرائيل نحو مليار ونصف مليار شيكل (ما يعادل 480 مليون دولار) من الإنفاق العسكري، وذلك قبل احتساب التكاليف المدنية المباشرة وغير المباشرة.

وذكرت الصحيفة أن الحرب مع إيران وتجدد المواجهات على الجبهة الشمالية أدت إلى رفع المؤسسة العسكرية مطالبها المالية بشكل واسع، ففي ديسمبر الماضي حدّدت الحكومة موازنة الدفاع عند مستوى 112 مليار شيكل، غير أنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى 144 مليار شيكل، ويبدو أن هذا الرقم لن يكون الأخير.