قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرّم الفائزين في الحفظ والتلاوة.. صور

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد شحتة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر وتكريم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ودولة التلاوة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، والدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والفريق أشرف سالم زاهر - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمستشار هشام بدوي - رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد - رئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

استُهل الاحتفال بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي لأسماء الله الحسنى بصوت متسابقي برنامج «دولة التلاوة»، حيث اعتلى المتسابقون خشبة المسرح في مشهد احتفائي جسّد روح المنافسة القرآنية الرفيعة. كما تضمن برنامج الحفل عرض فيلم وثائقي عن "التجلي الأعظم" في سيناء الحبيبة، وفيلمًا تسجيليًا تضمن أذانًا مصورًا من أهم مساجد العالم، تلاه تقديم فقرة إنشاد وابتهالات دينية قدّمها الخمسة المتأهلون للمرحلة النهائية في "دولة التلاوة".

وشهدت الاحتفالية عرضًا مصورًا عن إذاعة القرآن الكريم المصرية، مع كلمات من نجوم الإذاعة الدكتورة هاجر سعد الدين، والأستاذ شحاتة العرابي، والدكتور وسام البحيري؛ أعقبه إطلاق الرئيس تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم، في رسالة محبة من مصر إلى العالم أجمع. ثم عُرض فيلم تسجيلي يبرز مزايا التطبيق والموقع، أعقبه تقديم فقرة عن كبار المقرئين المصريين وإطلاق سلسلة أفلام وثائقية تُخلّد تراثهم العريق في خدمة كتاب الله.

وفي كلمته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ليلة القدر هي ليلة الأنوار، وأنها تمثل مناسبة عظيمة لاستلهام قيم الإخلاص والتقوى وتجديد الروح بالقرآن الكريم، مشيدًا بمبادرة «دولة التلاوة» التي أعادت إبراز ريادة مصر التاريخية في فنون التلاوة والترتيل. وأشار إلى أن مصر ستظل منارة للعلم والإبداع، معربًا عن تطلعه إلى إطلاق مبادرات مماثلة في مختلف المجالات مثل «دولة العلم» و«دولة الإبداع والاختراع» و«دولة الفصاحة»، بما يعزز مكانة مصر وريادتها الحضارية. وأكد الرئيس أن التحديات الراهنة تتطلب الصبر والعزيمة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. كما جدّد الدعوة إلى إعلاء قيم السلام ووقف التصعيد وحقن الدماء، والانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء الصراعات الإقليمية، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

كما ألقى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - كلمة أكد فيها أن برنامج «دولة التلاوة» يمثل مشروعًا وطنيًا لإحياء المدرسة المصرية في التلاوة واكتشاف المواهب القرآنية الشابة، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق نجاحًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا داخل مصر وخارجها؛ ومن تجلياته وصول عدد المشاهدات لحلقات البرنامج على المنصات الرسمية فقط إلى ٣ مليارات و٧٠٠ مليون مشاهدة؛ مع فتح الحقوق للنشر الشخصي لإغراق منصات التواصل الاجتماعي بمعاني الجمال والذوق الرفيع والريادة المصرية.

ثم تحدث الوزير عن معاني التمام والكمال التي أودعها الله في القرآن عن الصيام، مستشهدًا على ذلك بآيات من القرآن الكريم. وفي ختام كلمته قدّم الوزير هدية الوزارة إلى الرئيس، وهي مجسّم لمسجد العزيز الحكيم؛ الذي يعد لبنة أخرى في لبنات المشروع الرئاسي "المسجد الجامع" الذي يقيم حياة فكرية وتنموية متكاملة للمجتمع المحيط به.

كما تضمن برنامج الاحتفال عرضًا مصورًا عن مشروع «دولة التلاوة»، أعقبه تكريم الرئيس للفائزين في الموسم الأول من المشروع؛ وهم المتسابق أشرف سيف صالح في مسار الترتيل، والمتسابق محمد محمد كامل في مسار التجويد، والمتسابق عمر علي عوض في تصويت الجمهور؛ ثم كرم الرئيس الفائزين في الأفرع الثمانية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها؛ وختم الحفل بعزف السلام الوطني.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ليلة القدر احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر رئيس الجمهورية القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

