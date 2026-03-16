قدم الشكر لهؤلاء.. أول تعليق للفائز بجائزة دولة التلاوة فرع التجويد

علق المتسابق محمد كامل، على فوزه بجائزة فرع التجويد بدولة التلاوة التي حصل فيها على المركز الأول وجائزة مالية قدرها مليون جنيه بالإضافة إلى تسجيل المصحف بصوته وبثه على قناة مصر قرآن كريم.

وقال المتسابق محمد كامل، في أول تعليق له على الفوز، من خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: المركز الأول في دولة التلاوة، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، من لايشكر الناس لايشكر الله، خالص الشكر لوالدي واهلي واهل بلدتي وكل من دعمني ولو بكلمة، جزاكم الله عنا خير الجزاء، والعاقبة عندكم في المسرات.

تكريم الرئيس السيسي للفائزين بدولة التلاوة

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الفائزين بالمسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، ودولة التلاوة، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف اليوم الاثنين بليلة القدر.

ووجه الرئيس السيسي، خلال احتفال ليلة القدر، الشكر للشركات التي ساهمت بتقديم الجوائز لمسابقة «دولة التلاوة» في موسها الأول.

وفاز في مسابقة دولة التلاوة في مسار الترتيل، بالمركز الأول وبجائزة قدرها مليون جنيه مع تسجيل القرآن الكريم بصوته وبثه على قناة "مصر قرآن كريم" المتسابق أشرف سيف صالح عبد الله، وفي مسار التجويد، فاز بالمركز الأول وبجائزة قدرها مليون جنيه مع تسجيل القرآن الكريم بصوته وبثه على قناة "مصر قرآن كريم" المتسابق محمد محمد كامل عبد الحميد، وفي مسار تصويت الجمهور، فاز بتصويت الجمهور وبجائزة قدرها مليون جنيه المتسابق عمر علي عوض محمد.