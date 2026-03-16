جوائز بالملايين.. الرئيس السيسي يكرم الفائزين بمسابقة العالمية للقرآن و«دولة التلاوة»

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الفائزين بالمسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، ودولة التلاوة، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف اليوم الاثنين بليلة القدر.



وجه الرئيس السيسي، خلال احتفال ليلة القدر، الشكر للشركات التي ساهمت بتقديم الجوائز لمسابقة «دولة التلاوة» في موسها الأول.

وفاز في مسابقة دولة التلاوة في مسار الترتيل، فاز بالمركز الأول وبجائزة قدرها مليون جنيه مع تسجيل القرآن الكريم بصوته وبثه على قناة "مصر قرآن كريم" المتسابق أشرف سيف صالح عبد الله، وفي مسار التجويد، فاز بالمركز الأول وبجائزة قدرها مليون جنيه مع تسجيل القرآن الكريم بصوته وبثه على قناة "مصر قرآن كريم" المتسابق محمد محمد كامل عبد الحميد، وفي مسار تصويت الجمهور، فاز بتصويت الجمهور وبجائزة قدرها مليون جنيه المتسابق عمر علي عوض محمد.

أما بالنسبة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، فقد فاز بالمركز الأول في الفرع الأول من المسابقة وبجائزة قدرها مليون جنيه، رقية رفعت عبد الباري من مصر.

وفاز بالمركز الثاني في الفرع الأول من المسابقة، وبجائزة قدرها 600 ألف جنيه، محمود سمير فهيم عبد الغني من مصر.

وفاز بالمركز الأول في الفرع الثاني من المسابقة، وبجائزة قدرها 600 ألف جنيه، أنس بن عتيق من بنجلاديش، فيما فاز بالمركز الثاني في الفرع الثاني من المسابقة، وبجائزة قدرها 500 ألف جنيه، أحمد كريم شحماديوف من تتارستان.

وفاز بالمركز الثالث في الفرع الثاني، وبجائزة قدرها 400 ألف جنيه، عثمان عثمان آيندي من نيجيريا.

وفاز بالمركز الأول في الفرع الثالث من المسابقة وبجائزة قدرها 600 الف جنيه، طارق شعبان أحمد عبده من مصر.

وفاز بالمركز الأول في الفرع الرابع من المسابقة وبجائزة قدرها 600 الف جنيه / محمود محمد عبد الشافي سعيد من مصر.. وفاز بالمركز الأول في الفرع الخامس من المسابقة، وبجائزة قدرها 600 ألف جنيه، مصطفى جمال محسب علي من مصر.

وفاز بالمركز الأول في الفرع السادس من المسابقة، وهو فرع ذوي الهمم، وبجائزة قدرها 600 ألف جنيه، عبد الرحمن مهدي جمال أحمد خليل من مصر.

وفاز بالمركز الأول في الفرع السابع من المسابقة، وهو فرع الأسرة القرآنية، وبجائزة قدرها مليون و50 ألف جنيه، آية سعد إبراهيم عبد الكريم ومحمود سعد إبراهيم عبد الكريم وعبد الله سعد إبراهيم عبد الكريم من مصر.

وفاز بالمركز الأول في الفرع الثامن من المسابقة، وبجائزة قدرها 600 ألف جنيه، عبد لفتاح عبدالحميد أبو زهرة من مصر.