منى ذو الفقار: مشروع بنبان للطاقة الشميسة أصعب تحديات حياتي العملية

قالت الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، إنّ مشروع بنبان للطاقة الشمسية كان أصعب مشروع عملت عليه في حياتها العملية: "ده كان أول مشروع من نوعه، نظام جديد اسمه تعريفة التغذية، يعني الدولة بتقول للمستثمرين أنا هشتري منكم كهرباء بالسعر الفلاني، والمستثمر يبني محطة طاقة شمسية بالمواصفات المطلوبة".

وأضافت، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "أول ما أُعلن البرنامج؛ قدمت 80 شركة أجنبية عروضها، لكن ظروف السوق تغيرت فجأة، وكان لازم نلاقي حلول تمويلية مع المؤسسات التنموية العالمية، زي مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأي تراجع من الحكومة؛ كان ممكن يخلي المشروع يبوظ بالكامل".

وتابعت: "المشكلة الأكبر كانت النزاعات والتحكيمات الدولية اللي ممكن تحصل لو المشروع اتوقف، لكن الحمد لله، عملنا مرحلة ثانية للمشروع بنجاح، والإدارة المصرية، خصوصًا وزارة الكهرباء، حصلت على إشادة كبيرة من جميع الأطراف".