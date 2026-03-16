منى ذو الفقار : تجربة والدي مع شادية علمتني التوازن والصبر

قالت الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مكتب دو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، إنّ والدتها كان لها تأثير كبير على حياتها في جانب العمل الأهلي والجمعيات الخيرية.

وقالت: "الوالدة كل التأثير اللي أثرت فيا كان في الجمعيات الخيرية، وكنت رئيسة جمعية تحسين الصحة، وده ورثته عنها بالكامل. كل العيلة لازم تتبرع ونشارك مع الأصدقاء، وده شيء قريب جدًا لقلبها".

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "أول ما أبويا اتجوز شادية وترك البيت، كنت أنا في أمريكا وبعدين رجعت وخدت المفاجأة. في البداية الموضوع كان صعب، بس والدتي كانت حريصة على إن علاقتنا أنا وإخوتي ما تتأثرش. هي اللي حافظت على التوازن، وده خلّى الأمور تمشي بشكل أفضل".

وأوضحت ذو الفقار أن البيت علّمها وأخوها وأختها كيف يكونوا عيلة متماسكة: "كانت والدتي لطيفة جدًا، تبذل مجهود عشان تبقى مرحبة بينا، وده علمنا أهمية العطاء والحفاظ على العلاقات مهما حصل. وده درس مهم جدًا في حياتي الشخصية والمهنية، علمنا الصبر والتوازن والاحترام".