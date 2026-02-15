قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. حاتم ذو الفقار تزوج 3 مرات ومات وحيدا في منزله

حاتم ذو الفقار
حاتم ذو الفقار
أحمد إبراهيم

تحل اليوم الأحد 15 فبراير،، الذكرى الـ14 لرحيل الفنان حاتم ذو الفقار، الذي ولد في 5 يناير عام 1952، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر 60 عاما. 

حياة حاتم ذو الفقار 

وُلد حاتم ذو الفقار، في حي العباسية، وبدأ مشواره الفني في فترة ازدهار أفلام المقاولات التي انتشرت بالثمانينيات، وأشتهر في أدوار البلطجي أو التابع لزعيم العصابة، وهي أدوار أجاد تقديمها بإقناع. 

شارك حاتم ذو الفقار، في عدد كبير من الأفلام، وتعاون مع نجوم بارزين في تلك الفترة، من بينهم عادل إمام ونور الشريف، حيث ظهر إلى جوارهما في أعمال عززت من حضوره لدى الجمهور.

من أبرز الأفلام التي شارك فيها فيلم النمر والأنثى، الذي يُعد من كلاسيكيات أفلام الجريمة في السينما المصرية، وكذلك فيلم الاحتياط واجب، إضافة إلى مشاركاته المتعددة في أفلام الحركة التي اعتمدت على مشاهد المطاردات والصراعات الجسدية، ورغم أن أدواره كانت في الغالب ثانوية، إلا إنها كانت مؤثرة في سياق الأحداث، وتركت بصمة لدى المشاهد.

زيجات حاتم ذو الفقار 

تزوج حاتم ذو الفقار 3 زيجات، الأولى من "كريمة" ابنة الصحفي الكبير إبراهيم الورداني، والثانية من الفنانة نورا، شقيقة الفنانة بوسي، والثالثة كانت من خارج الوسط الفني، ولم يدم زواجه بأي منهن ولم ينجب منهن أيضا.

عاش حاتم ذو الفقار آخر فترة في حياته يعاني من العزلة، بعد أن تركته زوجته الثالثة في أول أيام من حبسه، إضافة إلى مقاطعة أهل الفن وأصدقائه المقربين له، حتى وافته المنية وحيدًا وليس بجواره أحد.

وفاة حاتم ذو الفقار

وظل حاتم ذو الفقار، ميتا في منزله لمدة ثلاثة أيام دون أن يعلم أحد، واكتشف إخوته الوفاة بالصدفة بعد اتصالهم به هاتفيا لعدة أيام دون رد، فكانت نهايته المأساوية.

حاتم ذو الفقار وفاة حاتم ذو الفقار زيجات حاتم ذو الفقار ذكرى حاتم ذو الفقار الفنان حاتم ذو الفقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

ترشيحاتنا

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ

«الشيوخ» يرفع الجلسة العامة لـ 8 مارس بعد إحالة ملفات العلاج على نفقة الدولة لـ«الصحة»

النائب محمد الأجرود

برلماني: الخطة القومية لمكافحة الأورام أولوية وطنية لحماية صحة المصريين

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أزمة اختلاسات بأسيوط تحت التحقيق.. خطة النواب تفتح ملف المستشفيات الجامعية

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد