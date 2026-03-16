منى ذو الفقار : المسرح ساعدني أفكر وأحل أي مشكلة في مسيرتي بالمحاماة

تحدثت الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مكتب دو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، عن تجربتها المسرحية المميزة في الجامعة، مؤكدة أن المسرح القومي علّمها الانضباط ومهارات التواصل والعمل الجماعي.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "أنا في الجامعة على المسرح القومي وجبت الميدالية الذهبية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنا وهالة الحديدي كنا بطلات الفريق. عملت دور إليكترا وعملنا حاجات لـ أوسكار وايلد، وده كله ساعدني أفكر بسرعة وأتعامل مع أي موقف سواء في المسرح أو في القضايا القانونية".

وأكدت ذو الفقار أن حبها للإخراج كان جاذبًا لها في البداية، لكنها استمعت لنصيحة والدها: "كنت متأثرة أوي بعز الدين ذو الفقار وعايزة أبقى مخرجة، لكن بابا قاللي خلصي الاقتصاد والعلوم السياسية الأول وبعدين روحي للمعهد. ده علمني الصبر والترتيب، وده ساعدني دلوقتي أشتغل على أي قضية أو مشروع بمهنية وتركيز كبير".