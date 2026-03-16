منى ذو الفقار : العمل على مشاريع بمليارات يتطلب موازنة بين العدالة والشفافية

تحدثت الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مكتب دو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، عن تجربتها في بداياتها العملية وكيف تطور إحساسها بالمسؤولية منذ أول مرتب لها في المكتب الذي عملت به: "تخيلي 250 جنيه، كنت صغيرة، لكن المسؤولية لما تبقى مسؤولة عن مشروع بمليارات على أرض مصر، الإحساس بيكون مختلف تمامًا".



وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "لما تشتغلي في مشروع كبير، زي بنبان مثلاً، لازم تموتي عشان ينجح المشروع. العقبات والمشاكل ممكن تسبب إلغاء جزء أو رجوع خطوات، وده يخلّيك دايمًا مركزة على الحلول، وتتعلمي إزاي توصلي كل الأطراف ليكونوا مصدقينك وعندهم ثقة فيكي حتى الخصم".



وأكدت ذو الفقار أن التفاوض الناجح لا يعتمد فقط على القانون، بل على العدالة، الشفافية، وحل المشكلات: "المفاوضة بتنجح لما يبقى فيها عدالة وتوازن وشفافية، وما تسيبيش أي عقدة تفرقع في نص المشروع. كل ده بيكون دايمًا في ذهني وشايلة همّه طول الوقت، وده اللي علمني قوة المسؤولية حتى من أصغر الفرص".