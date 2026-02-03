قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جناح الأزهر يختتم فعالياته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر
لأول مرة منذ 5 سنوات.. القطاع الخاص يخفض أسعار منتجاته في يناير الماضي
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
فن وثقافة

ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو

النجمة ميمي جمال مع أوركيد سامي
النجمة ميمي جمال مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة ميمي جمال عن طقوسها الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه أقرب الشهور إلى قلبها لما يحمله من روحانيات وأجواء أسرية مميزة.

وقالت ميمي جمال في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري إن شهر رمضان هو شهر الخير والفرحة والبركة، معربة عن حبها الشديد للأجواء الرمضانية التي تجمع العائلة وتعزز الروابط الأسرية.

وأضافت أنها تعشق أغنية «رمضان جانا»، التي تشعرها ببهجة استقبال الشهر الكريم، مشيرة إلى أنها لا تحب الإسراف في الطعام، وتفضل دائمًا التوازن في الأكل خلال رمضان.

وأوضحت الفنانة القديرة أن العبادة تحتل مساحة كبيرة من وقتها في الشهر الكريم، حيث تحرص على الصوم والصلاة وقراءة القرآن، معتبرة أن رمضان فرصة للتقرب إلى الله 
وعن جدولها اليومي، أكدت ميمي جمال أنها تقضي أيام رمضان ما بين تصوير المسلسلات والجلوس مع أسرتها، لافتة إلى حرصها على تحقيق التوازن بين العمل والحياة العائلية.

واختتمت حديثها قائلة: «رمضان أحلى شهر في السنة»، متمنية أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.


 

