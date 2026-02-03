ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو

كشفت الفنانة ميمي جمال عن طقوسها الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه أقرب الشهور إلى قلبها لما يحمله من روحانيات وأجواء أسرية مميزة.

وقالت ميمي جمال في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري إن شهر رمضان هو شهر الخير والفرحة والبركة، معربة عن حبها الشديد للأجواء الرمضانية التي تجمع العائلة وتعزز الروابط الأسرية.

وأضافت أنها تعشق أغنية «رمضان جانا»، التي تشعرها ببهجة استقبال الشهر الكريم، مشيرة إلى أنها لا تحب الإسراف في الطعام، وتفضل دائمًا التوازن في الأكل خلال رمضان.

وأوضحت الفنانة القديرة أن العبادة تحتل مساحة كبيرة من وقتها في الشهر الكريم، حيث تحرص على الصوم والصلاة وقراءة القرآن، معتبرة أن رمضان فرصة للتقرب إلى الله

وعن جدولها اليومي، أكدت ميمي جمال أنها تقضي أيام رمضان ما بين تصوير المسلسلات والجلوس مع أسرتها، لافتة إلى حرصها على تحقيق التوازن بين العمل والحياة العائلية.

واختتمت حديثها قائلة: «رمضان أحلى شهر في السنة»، متمنية أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.



