مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

لارسين يتصدر وبنزيما مفاجأة.. أغلى 10 صفقات في اليوم الأخير لميركاتو 2026

بنزيما 
بنزيما 

شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية 2026 نشاطا غير متوقع في سوق الانتقالات العالمية بعدما أنفقت عدة أندية مبالغ ضخمة لحسم صفقات قوية في اللحظات الحاسمة من الميركاتو في مشهد عكس احتدام المنافسة ورغبة الأندية في تعزيز صفوفها قبل دخول النصف الثاني من الموسم.

ووفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في القيم التسويقية جاءت قائمة أغلى 10 صفقات أُبرمت في الساعات الأخيرة من ميركاتو شتاء 2026 مليئة بالمفاجآت سواء على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى أو الدوري السعودي للمحترفين الذي خطف الأضواء بصفقة مدوية في الأمتار الأخيرة.

بنزيما يشعل الميركاتو السعودي

على مستوى دوري روشن السعودي كانت صفقة انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما من اتحاد جدة حامل لقب الموسم الماضي إلى الهلال متصدر الترتيب الحالي الحدث الأبرز في اليوم الأخير.

الصفقة أثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي خاصة أنها جاءت بين منافسين مباشرين على الألقاب وبقيمة بلغت 25 مليون يورو مقابل شراء ما تبقى من عقد اللاعب لتضع بنزيما ضمن أغلى صفقات الميركاتو الشتوي عالميًا.

كما عزز الهلال حضوره في القائمة بعدما حل في المركز الرابع بصفقة التعاقد مع الفرنسي سايمون بوابري قادمًا من نادي نيوم السعودي مقابل 23 مليون يورو في إشارة واضحة إلى استمرار سياسة “الزعيم” الهجومية في سوق الانتقالات.

الصدارة إنجليزية والوصافة إسبانية

وتصدر قائمة أغلى صفقات اليوم الأخير الميركاتو النرويجي يورجن ستراند لارسين الذي انتقل من ولفرهامبتون الإنجليزي إلى كريستال بالاس مقابل 49.7 مليون يورو ليكون الصفقة الأغلى في الساعات الختامية لسوق الانتقالات الشتوية.

وجاء في المركز الثاني انيجيري أديمولا لوكمان الذي غادر أتالانتا الإيطالي متجهًا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 35 مليون يورو في خطوة تهدف لتعزيز الخط الهجومي للفريق المدريدي خلال النصف الثاني من الموسم.

مواهب شابة وصفقات مستقبلية

المراكز التالية في القائمة عكست توجه عدد من الأندية للاستثمار في المواهب الصاعدة. حيث احتل الإكوادوري نيلسون أنجولو المركز الخامس بعد انتقاله إلى سندرلاند الإنجليزي قادمًا من أكاديمية أندرلخت البلجيكي مقابل 17.3 مليون يورو.

وفي المركز السادس جاء انتقال رودري ميندوزا من إلتشي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 16 مليون يورو بينما حل الفرنسي الشاب رودي ماتوندو سابعًا بعد انضمامه من أوكسير إلى باريس إف سي مقابل 15 مليون يورو.

أما المركز الثامن فكان من نصيب السويدي أدريان لاهدو الذي انتقل إلى كومو الإيطالي من هاماربي مقابل 11.9 مليون يورو.

واختتم القائمة كل من المغربي ياسر زبيري الذي انتقل إلى رين الفرنسي قادمًا من فاماليكاو البرتغالي مقابل 10 ملايين يورو وإسماعيل كوني الذي غادر أولمبيك مارسيليا متجهًا إلى ساسولو الإيطالي بالقيمة نفسها.

الانتقالات الشتوية 2026 ترانسفير ماركت الدوري السعودي الدوريات الأوروبية الكبرى بنزيما دوري روشن السعودي

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

