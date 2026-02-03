لارسين يتصدر وبنزيما مفاجأة.. أغلى 10 صفقات في اليوم الأخير لميركاتو 2026

شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية 2026 نشاطا غير متوقع في سوق الانتقالات العالمية بعدما أنفقت عدة أندية مبالغ ضخمة لحسم صفقات قوية في اللحظات الحاسمة من الميركاتو في مشهد عكس احتدام المنافسة ورغبة الأندية في تعزيز صفوفها قبل دخول النصف الثاني من الموسم.

ووفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في القيم التسويقية جاءت قائمة أغلى 10 صفقات أُبرمت في الساعات الأخيرة من ميركاتو شتاء 2026 مليئة بالمفاجآت سواء على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى أو الدوري السعودي للمحترفين الذي خطف الأضواء بصفقة مدوية في الأمتار الأخيرة.

بنزيما يشعل الميركاتو السعودي

على مستوى دوري روشن السعودي كانت صفقة انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما من اتحاد جدة حامل لقب الموسم الماضي إلى الهلال متصدر الترتيب الحالي الحدث الأبرز في اليوم الأخير.

الصفقة أثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي خاصة أنها جاءت بين منافسين مباشرين على الألقاب وبقيمة بلغت 25 مليون يورو مقابل شراء ما تبقى من عقد اللاعب لتضع بنزيما ضمن أغلى صفقات الميركاتو الشتوي عالميًا.

كما عزز الهلال حضوره في القائمة بعدما حل في المركز الرابع بصفقة التعاقد مع الفرنسي سايمون بوابري قادمًا من نادي نيوم السعودي مقابل 23 مليون يورو في إشارة واضحة إلى استمرار سياسة “الزعيم” الهجومية في سوق الانتقالات.

الصدارة إنجليزية والوصافة إسبانية

وتصدر قائمة أغلى صفقات اليوم الأخير الميركاتو النرويجي يورجن ستراند لارسين الذي انتقل من ولفرهامبتون الإنجليزي إلى كريستال بالاس مقابل 49.7 مليون يورو ليكون الصفقة الأغلى في الساعات الختامية لسوق الانتقالات الشتوية.

وجاء في المركز الثاني انيجيري أديمولا لوكمان الذي غادر أتالانتا الإيطالي متجهًا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 35 مليون يورو في خطوة تهدف لتعزيز الخط الهجومي للفريق المدريدي خلال النصف الثاني من الموسم.

مواهب شابة وصفقات مستقبلية

المراكز التالية في القائمة عكست توجه عدد من الأندية للاستثمار في المواهب الصاعدة. حيث احتل الإكوادوري نيلسون أنجولو المركز الخامس بعد انتقاله إلى سندرلاند الإنجليزي قادمًا من أكاديمية أندرلخت البلجيكي مقابل 17.3 مليون يورو.

وفي المركز السادس جاء انتقال رودري ميندوزا من إلتشي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 16 مليون يورو بينما حل الفرنسي الشاب رودي ماتوندو سابعًا بعد انضمامه من أوكسير إلى باريس إف سي مقابل 15 مليون يورو.

أما المركز الثامن فكان من نصيب السويدي أدريان لاهدو الذي انتقل إلى كومو الإيطالي من هاماربي مقابل 11.9 مليون يورو.

واختتم القائمة كل من المغربي ياسر زبيري الذي انتقل إلى رين الفرنسي قادمًا من فاماليكاو البرتغالي مقابل 10 ملايين يورو وإسماعيل كوني الذي غادر أولمبيك مارسيليا متجهًا إلى ساسولو الإيطالي بالقيمة نفسها.