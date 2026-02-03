قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الميركاتو يختتم بانفجار المفاجآت.. مصريون يسطعون وأوروبا والسعودية تتحرك

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
منتصر الرفاعي

شهدت فترة الانتقالات الشتوية حول العالم حالة من الهدوء النسبي قبل أن ينفجر السوق في اليوم الأخير بمفاجآت مدوية كان للاعبين المصريين حضور لافت إلى جانب صفقات كبيرة على الساحة الأوروبية والسعودية، ليختتم الميركاتو لحظة بلحظة في مشهد مليء بالإثارة والدراما.

إبراهيم عادل يحط رحاله في أوروبا

أعلن نادي نوردشيلاند الدنماركي تعاقده مع المهاجم الدولي المصري إبراهيم عادل، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء. ومن المتوقع أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأسبوع المقبل فور الانتهاء من إجراءات تصريح العمل.

وسلط النادي الضوء على مسيرة عادل الذي ولد في بورسعيد وبدأ مشواره الكروي مبكرًا قبل الانتقال إلى بيراميدز في سن 16 عامًا. 

وفرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق، خاصة في مركز الجناح الأيسر، حيث خاض موسم 2024/2025 32 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة وكان عنصرًا حاسمًا في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وعقب هذا الإنجاز، انتقل عادل إلى الجزيرة الإماراتي، وواصل تقديم مستويات مميزة أهلته للانضمام إلى المنتخب المصري، وساهم في تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، كما ترك بصمة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

دونجا يبدأ تجربة جديدة في السعودية

أنهى نادي النجمة السعودي رسميًا التعاقد مع لاعب وسط الزمالك نبيل عماد دونجا بعقد يمتد لموسم ونصف لتكون تجربة جديدة خارج مصر. 

وأكد النادي عبر حساباته الرسمية ترحيبه بانضمام اللاعب، فيما رحب الزمالك بإتمام الصفقة بعد موافقة جميع الأطراف.

الهلال يضم بنزيما في صفقة مدوية

وفي واحدة من أبرز صفقات الميركاتو، أعلن الهلال السعودي ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من الاتحاد لمدة موسم ونصف. الصفقة من العيار الثقيل من المتوقع أن تثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي السعودي، خاصة مع توارد أنباء عن استياء كريستيانو رونالدو في النصر بسبب الفارق في الدعم المالي بين ناديه والهلال.

أتلتيكو مدريد يخطف لوكمان

أوروبيًا، خطف أتلتيكو مدريد الأنظار في اليوم الأخير بضم النيجيري أديمولا لوكمان من أتالانتا في صفقة انتقال نهائي بلغت قيمتها 40 مليون يورو حتى 2030، لتصبح الصفقة الأبرز في ختام السوق ومكسبًا هجوميًا كبيرًا لفريق دييجو سيميوني.

كما واصل روما تعزيز صفوفه بضم الإسباني برايان سرقسطة من بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، ليكون ثالث صفقات الفريق الهجومية هذا الشتاء في محاولة لتنشيط الخط الأمامي قبل المراحل الحاسمة من الدوري الإيطالي.

نهاية الميركاتو.. الإثارة حتى اللحظة الأخيرة

ورغم الهدوء الذي سيطر على الأيام الأخيرة من السوق، إلا أن الختام جاء صاخبًا ومفاجئًا، مؤكدًا أن الميركاتو الشتوي لا يعترف بالملل، وأن اللحظات الأخيرة دائمًا تحمل مفاجآت من العيار الثقيل.

الانتقالات الشتوية إبراهيم عادل نبيل عماد دونجا الزمالك الهلال بنزيما كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

بعد دراما النصر.. 8 محطات محتملة لمستقبل رونالدو بين حلم مدريد أو مغامرة جديدة

سيمينيو

البريميرليج يفرض سطوته.. أغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات الشتوية 2026.. وسيمينيو على القمة

الأسرة ضحية الحادث

مأساة بأسيوط| رحيل أستاذة جامعية وابنها وإصابة زوجها المستشار في حادث مروع.. أول صورة للأسرة

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد