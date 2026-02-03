الميركاتو يختتم بانفجار المفاجآت.. مصريون يسطعون وأوروبا والسعودية تتحرك

شهدت فترة الانتقالات الشتوية حول العالم حالة من الهدوء النسبي قبل أن ينفجر السوق في اليوم الأخير بمفاجآت مدوية كان للاعبين المصريين حضور لافت إلى جانب صفقات كبيرة على الساحة الأوروبية والسعودية، ليختتم الميركاتو لحظة بلحظة في مشهد مليء بالإثارة والدراما.

إبراهيم عادل يحط رحاله في أوروبا

أعلن نادي نوردشيلاند الدنماركي تعاقده مع المهاجم الدولي المصري إبراهيم عادل، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء. ومن المتوقع أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأسبوع المقبل فور الانتهاء من إجراءات تصريح العمل.

وسلط النادي الضوء على مسيرة عادل الذي ولد في بورسعيد وبدأ مشواره الكروي مبكرًا قبل الانتقال إلى بيراميدز في سن 16 عامًا.

وفرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق، خاصة في مركز الجناح الأيسر، حيث خاض موسم 2024/2025 32 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة وكان عنصرًا حاسمًا في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وعقب هذا الإنجاز، انتقل عادل إلى الجزيرة الإماراتي، وواصل تقديم مستويات مميزة أهلته للانضمام إلى المنتخب المصري، وساهم في تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، كما ترك بصمة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

دونجا يبدأ تجربة جديدة في السعودية

أنهى نادي النجمة السعودي رسميًا التعاقد مع لاعب وسط الزمالك نبيل عماد دونجا بعقد يمتد لموسم ونصف لتكون تجربة جديدة خارج مصر.

وأكد النادي عبر حساباته الرسمية ترحيبه بانضمام اللاعب، فيما رحب الزمالك بإتمام الصفقة بعد موافقة جميع الأطراف.

الهلال يضم بنزيما في صفقة مدوية

وفي واحدة من أبرز صفقات الميركاتو، أعلن الهلال السعودي ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من الاتحاد لمدة موسم ونصف. الصفقة من العيار الثقيل من المتوقع أن تثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي السعودي، خاصة مع توارد أنباء عن استياء كريستيانو رونالدو في النصر بسبب الفارق في الدعم المالي بين ناديه والهلال.

أتلتيكو مدريد يخطف لوكمان

أوروبيًا، خطف أتلتيكو مدريد الأنظار في اليوم الأخير بضم النيجيري أديمولا لوكمان من أتالانتا في صفقة انتقال نهائي بلغت قيمتها 40 مليون يورو حتى 2030، لتصبح الصفقة الأبرز في ختام السوق ومكسبًا هجوميًا كبيرًا لفريق دييجو سيميوني.

كما واصل روما تعزيز صفوفه بضم الإسباني برايان سرقسطة من بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، ليكون ثالث صفقات الفريق الهجومية هذا الشتاء في محاولة لتنشيط الخط الأمامي قبل المراحل الحاسمة من الدوري الإيطالي.

نهاية الميركاتو.. الإثارة حتى اللحظة الأخيرة

ورغم الهدوء الذي سيطر على الأيام الأخيرة من السوق، إلا أن الختام جاء صاخبًا ومفاجئًا، مؤكدًا أن الميركاتو الشتوي لا يعترف بالملل، وأن اللحظات الأخيرة دائمًا تحمل مفاجآت من العيار الثقيل.