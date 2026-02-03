قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
رياضة

اتحاد جدة على مشارف حسم صفقة يوسف النصيري

النصيري - كانتي
النصيري - كانتي
إسراء أشرف

حسم نادي اتحاد جدة صفقة التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري، قادمًا من فنربخشة التركي، بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين الأطراف الثلاثة، حيث تأتي الصفقة ضمن خطة الاتحاد لتعزيز خط الهجوم استعدادًا للمراحل المقبلة من الموسم.

ويرتبط انتقال النصيري بصفقة تبادلية تشمل لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، الذي من المنتظر أن ينضم لفنربخشة في خطوة تسوية بين الناديين، بعد أن تم الاتفاق على التفاصيل المالية والفنية لكلا الطرفين.

واستكمل نادي فنربخشة الإجراءات الرسمية برفع مستندات انتقال كانتي إلى نظام مطابقة الانتقالات التابع للفيفا، بانتظار الموافقة النهائية، بينما يواصل اتحاد جدة استكمال الإجراءات الخاصة بقيد النصيري رسميًا، لضمان تسجيله قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

ومنحت الجهات المختصة الناديين مهلة إضافية لإتمام الإجراءات، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام حسم الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة انتقال النجم المغربي إلى صفوف العميد.

ويأتي اهتمام اتحاد جدة بالنصيري بعد تألقه مع فنربخشة ومشاركته الفعالة مع المنتخب المغربي، حيث يطمح النادي إلى الاستفادة من قدراته الهجومية لتقوية صفوف الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

يوسف النصيري النصيري كانتي الاتحاد السعودي فنربخشة

