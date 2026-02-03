اتحاد جدة على مشارف حسم صفقة يوسف النصيري

حسم نادي اتحاد جدة صفقة التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري، قادمًا من فنربخشة التركي، بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين الأطراف الثلاثة، حيث تأتي الصفقة ضمن خطة الاتحاد لتعزيز خط الهجوم استعدادًا للمراحل المقبلة من الموسم.

ويرتبط انتقال النصيري بصفقة تبادلية تشمل لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، الذي من المنتظر أن ينضم لفنربخشة في خطوة تسوية بين الناديين، بعد أن تم الاتفاق على التفاصيل المالية والفنية لكلا الطرفين.

واستكمل نادي فنربخشة الإجراءات الرسمية برفع مستندات انتقال كانتي إلى نظام مطابقة الانتقالات التابع للفيفا، بانتظار الموافقة النهائية، بينما يواصل اتحاد جدة استكمال الإجراءات الخاصة بقيد النصيري رسميًا، لضمان تسجيله قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

ومنحت الجهات المختصة الناديين مهلة إضافية لإتمام الإجراءات، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام حسم الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة انتقال النجم المغربي إلى صفوف العميد.

ويأتي اهتمام اتحاد جدة بالنصيري بعد تألقه مع فنربخشة ومشاركته الفعالة مع المنتخب المغربي، حيث يطمح النادي إلى الاستفادة من قدراته الهجومية لتقوية صفوف الفريق في المنافسات المحلية والقارية.