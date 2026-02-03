قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
بالصور

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
عزة عاطف

شهد سوق المستعمل في مصر، مطلع شهر فبراير 2026، عرضًا لسيارة “بريليانس FRV” موديل 2012 بسعر تنافسي يبلغ 320,000 جنيه.

وتبرز السيارة كخيار مثالي للشباب والعائلات الصغيرة التي تبحث عن تصميم عصري "هاتشباك" بلمسات ألمانية، حيث استلهمت الشركة الصينية خطوطها التصميمية من الفئة الأولى لسيارات "بي إم دبليو". 

وتتواجد بريليانس FRV حاليًّا في منطقة المعادي بحالة "فابريكا" (وفقًا لوصف المالك)، مما يجعلها من أرخص الخيارات المتاحة التي توفر توازنًا بين السعر والمظهر. 

أداء عملي ومواصفات تقنية متزنة

تعتمد "بريليانس FRV" موديل 2012 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة حصانية تصل إلى 102 حصان، متصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) من 5 سرعات. 

وتشتهر هذه السيارة بتوفيرها لمساحة داخلية جيدة مقارنة بحجمها الخارجي، مع خزان وقود سعة 55 لترًا يمنحها مدى قيادة طويلًا في الرحلات.

كما تتميز السيارة بنظام تعليق يوفر ثباتًا مقبولًا على السرعات المتوسطة، وتضم تجهيزات كمالية تشمل زجاجًا كهربائيّا، ومكيف هواء، ونظامًا صوتيًّا بسيطًا، مما يجعل تجربة قيادتها مريحة وعملية داخل المدن المزدحمة. 

اعتبارات الشراء والحالة الفنية في عام 2026

وفقًا لتفاصيل العرض، قطعت السيارة مسافة إجمالية تقدر بنحو 250,000 كيلومتر، وهو معدل استهلاك طبيعي لسيارة يتجاوز عمرها الـ 14 عامًا.

جدير بالذكر أن شراء سيارة صينية من هذه الحقبة يتطلب فحصًا دقيقًا لحالة المحرك ونظام التبريد، بالإضافة إلى التأكد من سلامة "العفشة" وتوافر قطع الغيار التي لا تزال منتشرة في مراكز الخدمة المتخصصة بالسيارات الصينية في مصر. 

ويعد السعر المطلوب ( 320,000 جنيه) سعرًا عادلاً جدًّا في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، خاصة إذا كانت الحالة العامة للسيارة تحافظ على دهان المصنع الداخلي “فابريكا”. 

