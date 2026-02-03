بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

شهد سوق المستعمل في مصر، مطلع شهر فبراير 2026، عرضًا لسيارة “بريليانس FRV” موديل 2012 بسعر تنافسي يبلغ 320,000 جنيه.

وتبرز السيارة كخيار مثالي للشباب والعائلات الصغيرة التي تبحث عن تصميم عصري "هاتشباك" بلمسات ألمانية، حيث استلهمت الشركة الصينية خطوطها التصميمية من الفئة الأولى لسيارات "بي إم دبليو".

وتتواجد بريليانس FRV حاليًّا في منطقة المعادي بحالة "فابريكا" (وفقًا لوصف المالك)، مما يجعلها من أرخص الخيارات المتاحة التي توفر توازنًا بين السعر والمظهر.

أداء عملي ومواصفات تقنية متزنة

تعتمد "بريليانس FRV" موديل 2012 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة حصانية تصل إلى 102 حصان، متصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) من 5 سرعات.

وتشتهر هذه السيارة بتوفيرها لمساحة داخلية جيدة مقارنة بحجمها الخارجي، مع خزان وقود سعة 55 لترًا يمنحها مدى قيادة طويلًا في الرحلات.

كما تتميز السيارة بنظام تعليق يوفر ثباتًا مقبولًا على السرعات المتوسطة، وتضم تجهيزات كمالية تشمل زجاجًا كهربائيّا، ومكيف هواء، ونظامًا صوتيًّا بسيطًا، مما يجعل تجربة قيادتها مريحة وعملية داخل المدن المزدحمة.

اعتبارات الشراء والحالة الفنية في عام 2026

وفقًا لتفاصيل العرض، قطعت السيارة مسافة إجمالية تقدر بنحو 250,000 كيلومتر، وهو معدل استهلاك طبيعي لسيارة يتجاوز عمرها الـ 14 عامًا.

جدير بالذكر أن شراء سيارة صينية من هذه الحقبة يتطلب فحصًا دقيقًا لحالة المحرك ونظام التبريد، بالإضافة إلى التأكد من سلامة "العفشة" وتوافر قطع الغيار التي لا تزال منتشرة في مراكز الخدمة المتخصصة بالسيارات الصينية في مصر.

ويعد السعر المطلوب ( 320,000 جنيه) سعرًا عادلاً جدًّا في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، خاصة إذا كانت الحالة العامة للسيارة تحافظ على دهان المصنع الداخلي “فابريكا”.