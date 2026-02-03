الأنبا تيموثاوس يفتتح مسرح «ثياتيرا» ويؤكد: الهدف والاحتياج والضمان أساس أي مشروع

افتتح نيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، مسرح "ثياتيرا" في بيت "أرض الفرح" للمؤتمرات بوادي النطرون والتابع للإيبارشية، وبحضور مجمع الآباء كهنة الإيبارشية.

تضمن الحفل كلمة ألقاها نيافته تحت موضوع "أي مشروع في الحياة لا بد أن يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الهدف والاحتياج والضمان"، كما شمل الحفل عرضًا ملحميًّا عن الميلاد الجديد، والذي قدمه فريق كورال "ليكن نور" بالاشتراك مع فريق "ثياتيرا" المسرحي.

شهد الحفل عدد من نواب البرلمان والقيادات المجتمعية والشخصيات العامة، وسط حضور ما يزيد على 1500 من أبناء الإيبارشية.