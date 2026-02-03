لقاء روحي بين نيافة الأنبا ديسقورس ووفد الكنيسة السريانية

استقبل نيافة الأنبا ديسقورس، أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة كريفلباخ، وفدًا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، في دير القديس الأنبا أنطونيوس للتهنئة بعيد القديس الأنبا أنطونيوس، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الثاني والعشرين من شهر طوبة.

كما قدم الوفد التهنئة لنيافة الأنبا ديسقورس على تجليسه أسقفًا على الإيبارشية ورئيسًا للدير، وأيضًا للاطمئنان على صحة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وترأس الوفد نيافة الحبر الجليل مار فيلوكسينوس ماتياس نائش، مطران إيبارشية ألمانيا، وضم الوفد كلًا من:

١. الأب الخوري صموئيل كوموش، النائب الأول للمطران، وكاهن كنيسة مار بطرس ومار بولس في مدن Herne – Essen – Duisburg، مقاطعة NRW.

٢. الأب الخوري شمعون دمير، النائب الثاني للمطران، وكاهن كنيسة مار ملكي في مدينة Delbrück، مقاطعة NRW.

٣. يعقوب داكين زئيف، عضو مجلس كنيسة مار جرجس في مدينة Ahlen، مقاطعة NRW.



٤. الشماس الإكليريكي لوقاس توكر، مرافق وسائق نيافة المطران.

شارك في استقبال نيافة المطران والوفد المرافق له مجمع الآباء رهبان الدير، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.