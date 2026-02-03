قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
أخبار البلد

لقاء روحي بين نيافة الأنبا ديسقورس ووفد الكنيسة السريانية

استقبال وفد سرياني في دير الأنبا أنطونيوس
استقبال وفد سرياني في دير الأنبا أنطونيوس

ميرنا رزق
ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا ديسقورس، أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة كريفلباخ، وفدًا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، في دير القديس الأنبا أنطونيوس للتهنئة بعيد القديس الأنبا أنطونيوس، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الثاني والعشرين من شهر طوبة.

كما قدم الوفد التهنئة لنيافة الأنبا ديسقورس على تجليسه أسقفًا على الإيبارشية ورئيسًا للدير، وأيضًا للاطمئنان على صحة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وترأس الوفد نيافة الحبر الجليل مار فيلوكسينوس ماتياس نائش، مطران إيبارشية ألمانيا، وضم الوفد كلًا من:
١. الأب الخوري صموئيل كوموش، النائب الأول للمطران، وكاهن كنيسة مار بطرس ومار بولس في مدن Herne – Essen – Duisburg، مقاطعة NRW.
٢. الأب الخوري شمعون دمير، النائب الثاني للمطران، وكاهن كنيسة مار ملكي في مدينة Delbrück، مقاطعة NRW.
٣. يعقوب داكين زئيف، عضو مجلس كنيسة مار جرجس في مدينة Ahlen، مقاطعة NRW.


٤. الشماس الإكليريكي لوقاس توكر، مرافق وسائق نيافة المطران.
شارك في استقبال نيافة المطران والوفد المرافق له مجمع الآباء رهبان الدير، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

الأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا الكنيسة الكنيسة السريانية الكنيسة السريانية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني رهبان

