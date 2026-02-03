طلب عاجل من قطر لسلطات الاحتلال بشأن معبر رفح| تفاصيل

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري دعا المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى فتح معبر رفح بشكل كامل لإدخال المساعدات لغزة مضيفا : " لا نقبل أن يستخدم أداة ضغط.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: كل الأطراف على اتصال لمنع حصول تصعيد في المنطقة

وأكد أن منع مرور آلاف الحالات الطبية من معبر رفح جريمة ويجب حل هذا الأمر.

وأكمل تصريحاته : الجهود الدولية مستمرة لضمان فتح معبر رفح بشكل كامل وضمان مرور المساعدات.

ودق المتحدث باسم الخارجية القطرية ناقوس الخطر بشأن خطورة الوضع الإنساني بغزة فالمساعدات لم تدخل كما هو مطلوب.



وواصل: قطر على اتصال مع الدول الجارة وهناك تعاون للعب دور إيجابي ومنع التصعيد. فالجلوس إلى طاولة المفاوضات هو الطريق الوحيد لحل المشكلات ونتخذ الاحتياطات اللازمة لكننا نفضل الآن الحديث عن الخيارات الدبلوماسية

في سياق آخر قال المتحدث المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الاتصالات مستمرة مع إيران على أعلى المستويات لمنع التصعيد والجهود مستمرة بشكل حثيث لمنع رفع مستوى التوتر في المنطقة.

وشدد على ضرورة الخروج من حالة التوتر إلى حالة تفاوض في ما يخص ملف إيران.