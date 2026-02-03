قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طلب عاجل من قطر لسلطات الاحتلال بشأن معبر رفح| تفاصيل

معبر رفح
معبر رفح
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري دعا المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى  فتح معبر رفح بشكل كامل لإدخال المساعدات لغزة مضيفا : " لا نقبل أن يستخدم أداة ضغط.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: كل الأطراف على اتصال لمنع حصول تصعيد في المنطقة

وأكد أن منع مرور آلاف الحالات الطبية من معبر رفح جريمة ويجب حل هذا الأمر.
وأكمل تصريحاته : الجهود الدولية مستمرة لضمان فتح معبر رفح بشكل كامل وضمان مرور المساعدات.

ودق المتحدث باسم الخارجية القطرية ناقوس الخطر بشأن خطورة الوضع الإنساني بغزة فالمساعدات لم تدخل كما هو مطلوب.


وواصل: قطر على اتصال مع الدول الجارة وهناك تعاون للعب دور إيجابي ومنع التصعيد. فالجلوس إلى طاولة المفاوضات هو الطريق الوحيد لحل المشكلات ونتخذ الاحتياطات اللازمة لكننا نفضل الآن الحديث عن الخيارات الدبلوماسية

في سياق آخر قال المتحدث المتحدث باسم الخارجية القطرية  إن الاتصالات مستمرة مع إيران على أعلى المستويات لمنع التصعيد والجهود مستمرة بشكل حثيث لمنع رفع مستوى التوتر في المنطقة.

وشدد على ضرورة  الخروج من حالة التوتر إلى حالة تفاوض في ما يخص ملف إيران.

خارجية قطر معبر رفح الفلسطينيين إيران مساعدات غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

سرقة الكهرباء

برلماني: مشروع قانون الكهرباء يساوي بين اللي بيسرق عشان يعيش واللي بيتاجر

أحد مصابي غزة

أحد مصابي غزة: أتمنى أن أتمكن من تحريك قدمي مجددا

أرشيفية

معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم دورته الـ57 بمشاركة قياسية وزخم ثقافي غير مسبوق

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد