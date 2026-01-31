قطر: ندين انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتصعيد الخطير

أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً رسمياً جاء فيه أن قطر "تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف البيان أن هذا "تصعيد خطير يهدف إلى تفاقم الوضع وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ وقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار في القطاع".

كما أدانت مصر بأشد العبارات الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي ادت الى استشهاد ۲۵ فلسطينيا، بما يؤجج الأوضاع ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية نحو إنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۲۸۰۳.

وأكدت مصر ان الانتهاكات المتكررة تمثل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني.

وناشدت مصر جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدما نحو بدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.