ليلة روحانية في «الخارجة».. محافظ الوادي الجديد تحتفل بحفظة القرآن في ليلة القدر

شهدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، الاحتفالية الكبرى التي نظّمتها المحافظة بمناسبة ليلة القدر لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك على مسرح سينما هيبس بمدينة الخارجة، بحضور الأستاذ سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وفضيلة الشيخ رمضان يوسف، مدير عام مديرية الأوقاف، والأستاذة ابتسام عبد المريد، مدير عام الثقافة، والدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

واستُهلت فعاليات الاحتفالية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الكريم، أعقبها كلمة لمديرية الأوقاف تناولت فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة. فيما شهد الحفل باقة من الفقرات الفنية والدينية المتميزة، تضمنت عروضًا فنية وتواشيح وابتهالات دينية قدمتها فرق الموسيقى العربية وإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بعنوان "في حب رسول الله"، قدمها طلاب إدارة الموهوبين، وأضفت هذه الفقرات أجواء روحانية مميزة.

وفي ختام الاحتفالية، قامت السيدة المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقات التي نظمتها مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، حيث أهدت عدد 20 رحلة عمرة للفائزين، بواقع 4 رحلات للفائزين من "الأسر القرآنية" و16 رحلة لحفظة القرآن الكريم كاملًا على مستوى مراكز المحافظة عن طريق القرعة، فضلًا عن منح مكافآت مالية مجزية وشهادات تقدير لباقي الفائزين، تقديرًا لجهودهم وتميّزهم.

وأكدت المحافظ أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم ورعاية حفظة كتاب الله، وتشجيع النشء والشباب على التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، مشيدةً بدور الأسر في تنشئة أبنائها على حب القرآن الكريم.

وفي ختام كلمتها، وجّهت المحافظ خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في تنظيم الاحتفالية، كما هنأت جموع أبناء المحافظة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات.