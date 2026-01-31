حماس تستنكر أكاذيب الاحتلال لشن محرقة على غزة

استنكرت حركة حماس الادعاءات الإسرائيلية المفبركة بشأن خرق الحركة اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن ما تقوله ليس إلا كذبًا وهي تبرير لمجازره بحق شعب فلسطين في غزة.

وقالت حماس: “ادعاءات الاحتلال استخفاف بالوسطاء وبالدول الضامنة وبجميع الأطراف المشاركة في ما يسمى مجلس السلام”.

الجبهة الشعبية تتهم إسرائيل بمواصلة "محرقة غزة"



فيما قال بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن إسرائيل تواصل ما وصفته بـ"المحرقة" في غزة في محاولة لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل عمل اللجنة الإدارية.

وقالت الجماعة، في بيان لها، إن القوات الإسرائيلية استهدفت الشقق السكنية والمنازل المأهولة والخيام التي تؤوي الفلسطينيين النازحين، واصفة الهجمات بأنها جرائم حرب نُفذت بدعم من الولايات المتحدة والغرب.

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى اتخاذ إجراءات دولية ملموسة، بما في ذلك عزل إسرائيل ومحاكمة قادتها في المحاكم الدولية.

انتشال جثث من تحت أنقاض مركز شرطة الشيخ رضوان

وأظهرت لقطات فيديو فرق الإنقاذ الفلسطينية وهي تنتشل جثثاً من تحت أنقاض مركز شرطة الشيخ رضوان في مدينة غزة، في أعقاب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متعددة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الهجمات أسفرت عن مقتل 29 فلسطينياً، في حين تستمر عمليات البحث والإنقاذ وسط دمار واسع النطاق.

أسفرت المجازر الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة عن مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، حيث استهدفت الغارات الجوية وإطلاق النار المنازل ومواقع النزوح والمرافق العامة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.



