خالد الجندي: الأنبياء علمونا أن الاجتهاد والعمل أساس كل فضل في الحياة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التمكين والرزق والنجاح والتفوق والتقدم في الدنيا كلها مرتبطة بأسباب عملية، وأن سنة الله ثابتة لا تتبدل، مشددًا على أن الاعتماد على الكرامات والعطايا والمنح فقط دون الأخذ بالأسباب لا يجدي نفعًا.

الشيخ خالد الجندي: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعيشوا على المعجزات وحدها

وأضاف الشيخ خالد الجندي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعيشوا على المعجزات وحدها، بل كانوا يعملون ويكدّون، فمنهم من رعى الغنم، ومنهم من عمل في الصناعات المختلفة، مؤكدًا أن العمل هو أساس قوة المجتمع وقوة الأمة.

وأوضح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "ما بعث الله نبيه إلا رعَى الغنم"، وهو ما يعكس ضرورة الاجتهاد والكسب بالعمل، مشيرًا إلى أن من يعتمد على منحة من الآخرين دون عمل يُغضب الله، كما ذكر ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" حيث ينتظر البعض المأكل والملبس بلا عمل أو مجهود.

وأشار الجندي إلى أن الأنبياء مثل داوود عليه السلام وموسى عليه السلام كانوا يعملون رغم ما يأتِيهم من وحي أو علم إلهي، بل إن موسى عليه السلام عمل عشرة أعوام كأجير في مدين قبل أن يتمكن، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل موظفًا لدى السيدة خديجة رضي الله عنها قبل بعثته، وكل ذلك ليؤكد أن التمكين والعمل مرتبطان بالجهد والكسب الشخصي.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن التمكين ليس تشريفًا بل تكليف، وأن الراحة في الدنيا محدودة، فهي دار عمل واجتهاد، فلا راحة كاملة إلا في الآخرة، وأن الاعتماد على المعجزات أو الشفاعات وحدها دون الأخذ بالأسباب العملية لا يحقق التمكين أو الرزق أو النجاح، داعيًا الجميع إلى الأخذ بالأسباب والسعي بجد واجتهاد في كل شؤون حياتهم.