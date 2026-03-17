قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يشكو الحكم السنغالي عيسى سي في الكاف .. تفاصيل مثيرة
رسميًا .. صرف معاشات أبريل 2026 .. قبل العيد أم بعده؟
تصدر دنيا سامي الترند بعد حلقة رامز ليفل الوحش
ريهام عبد الغفور لـ صدى البلد : لم أتردد لحظة فى الموافقة على حكاية نرجس .. وتوحدت مع الشخصية منذ اللحظة الأولى l حوار
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيرات خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية
بعد تجاهل دعوته.. ترامب يهاجم الناتو: أخطاء حمقاء في التعامل مع إيران
ماكرون يحسم الجدل : فرنسا ترفض المشاركة في عمليات عسكرية لفتح مضيق هرمز
غلق مدرج الأزمة | تحرك صادم في الكاف قبل مباراة الأهلي والترجي
ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران
انفجار في العاصمة بغداد .. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف السفارة الأمريكية
حكاية نرجس الحلقة 13 .. موعد العرض والقنوات الناقلة
بعد تحرك البرلمان .. عقوبة البناء على الأراضي الزراعية في عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الأنبياء علمونا أن الاجتهاد والعمل أساس كل فضل في الحياة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التمكين والرزق والنجاح والتفوق والتقدم في الدنيا كلها مرتبطة بأسباب عملية، وأن سنة الله ثابتة لا تتبدل، مشددًا على أن الاعتماد على الكرامات والعطايا والمنح فقط دون الأخذ بالأسباب لا يجدي نفعًا.

الشيخ خالد الجندي: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعيشوا على المعجزات وحدها

وأضاف الشيخ خالد الجندي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء،  أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعيشوا على المعجزات وحدها، بل كانوا يعملون ويكدّون، فمنهم من رعى الغنم، ومنهم من عمل في الصناعات المختلفة، مؤكدًا أن العمل هو أساس قوة المجتمع وقوة الأمة.

وأوضح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "ما بعث الله نبيه إلا رعَى الغنم"، وهو ما يعكس ضرورة الاجتهاد والكسب بالعمل، مشيرًا إلى أن من يعتمد على منحة من الآخرين دون عمل يُغضب الله، كما ذكر ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" حيث ينتظر البعض المأكل والملبس بلا عمل أو مجهود.

وأشار الجندي إلى أن الأنبياء مثل داوود عليه السلام وموسى عليه السلام كانوا يعملون رغم ما يأتِيهم من وحي أو علم إلهي، بل إن موسى عليه السلام عمل عشرة أعوام كأجير في مدين قبل أن يتمكن، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل موظفًا لدى السيدة خديجة رضي الله عنها قبل بعثته، وكل ذلك ليؤكد أن التمكين والعمل مرتبطان بالجهد والكسب الشخصي.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن التمكين ليس تشريفًا بل تكليف، وأن الراحة في الدنيا محدودة، فهي دار عمل واجتهاد، فلا راحة كاملة إلا في الآخرة، وأن الاعتماد على المعجزات أو الشفاعات وحدها دون الأخذ بالأسباب العملية لا يحقق التمكين أو الرزق أو النجاح، داعيًا الجميع إلى الأخذ بالأسباب والسعي بجد واجتهاد في كل شؤون حياتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

نهال القاضي

علامات ليلة القدر

صورة أرشيفية

الاهلي

رأيت ليلة القدر أمس

ترشيحاتنا

تسلا

هاتف Find N6

أخبار السيارات

بالصور

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

نجاة عبد الرحمن

ياسمين عبده

سالي عاطف

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

المزيد