إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل

ترامب
ترامب
أ ش أ

بدأ اليوم السبت إغلاقا جزئيا للحكومة الأمريكية عقب انقضاء المهلة القانونية لتمويل عدد من الوكالات الفيدرالية، ما أدى إلى توقف التمويل عن وزارات ومؤسسات رئيسية، من بينها وزارة الدفاع (البنتاجون)، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، إضافة إلى وزارات وهيئات اتحادية أخرى.

ويأتي الإغلاق رغم تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة، على حزمة تمويل حكومي بأغلبية 71 صوتًا مقابل 29، وذلك بسبب عدم تصويت مجلس النواب بعد على الاتفاق، وهو ما يحول دون دخوله حيز التنفيذ قبل انتهاء المهلة القانونية.

ويرجّح مراقبون أن يكون الإغلاق قصير الأمد وألا تترتب عليه آثار واسعة، في حال أقر مجلس النواب الاتفاق سريعًا، غير أن المجلس غير مقرر أن يعود إلى واشنطن قبل يوم الاثنين المقبل، ما يجعل حدوث إغلاق، ولو لفترة وجيزة، أمرًا شبه مؤكد، بحسب تقرير لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وفي المقابل، لا يشمل الإغلاق الحالي عددًا من الوكالات التي سبق أن أقر الكونجرس الأمريكي تمويلها، ومن بينها وزارة العدل، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، وإدارة الغذاء والدواء، ووكالة حماية البيئة.

وفي السياق السياسي، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إنه لن يحدد في الوقت الراهن ما إذا كان الديمقراطيون سيدعمون تشريع التمويل الذي أقرّه مجلس الشيوخ.

وأوضح، في بيان، أن الديمقراطيين "سيقيمون تشريع الإنفاق على أساس مضمونه، ثم يقررون كيفية المضي قدمًا على الصعيد التشريعي".

وأضاف جيفريز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "مطالَبة بطرح مسار محكم وواضح لإجراء إصلاحات جذرية في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) وغيرها من وكالات وزارة الأمن الداخلي"، معتبرًا أن هذه المؤسسات "بات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تعمل بأساليب تعسفية وخارج إطار القانون".

وشدد على أن "من مصلحة البلاد إنجاز هذه الإصلاحات قبل عودة الكونجرس للانعقاد مساء الاثنين وطرح التشريع على جدول أعمال مجلس النواب".

من جهته، وجّه مدير مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي، روس فوت، في مذكرة بعث بها إلى رؤساء الجهات الحكومية يوم الجمعة، الوكالات المتأثرة بانتهاء التمويل عند منتصف الليل إلى البدء في تنفيذ خطط الإغلاق الحكومي المنظم.

وتشمل هذه الوكالات وزارات الدفاع، والأمن الداخلي، والخارجية، والخزانة، والعمل، والصحة والخدمات الإنسانية، والتعليم، والنقل، والإسكان والتنمية الحضرية، إلى جانب جهات اتحادية أخرى.

وقال فوت في رسالته: "وبما أنه بات واضحًا أن الكونجرس لن ينجز أعماله قبل انتهاء مخصصات التمويل، يتعين على الوكالات المتأثرة تنفيذ خطط الإغلاق المنظم"، مضيفًا أن "على الموظفين الحضور إلى أعمالهم في موعد نوبة العمل التالية المقررة لهم، للاضطلاع بإجراءات الإغلاق".

وأكد أن الإدارة "ستواصل العمل مع الكونجرس لمعالجة المخاوف التي أُثيرت مؤخرًا، بهدف استكمال إقرار مخصصات السنة المالية 2026"، معربًا عن أمله في أن "يكون هذا الانقطاع في التمويل قصير الأمد".

