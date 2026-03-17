تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد المباراة بأفضلية كبيرة، بعدما حسم لقاء الذهاب لصالحه بثلاثية نظيفة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ليضع قدمًا في الدور ربع النهائي قبل مواجهة الليلة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب كبير لمواجهة من العيار الثقيل بين الفريقين.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: بيتاريتش، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور.

البدلاء:

لونين، كارفاخال، ألابا، كيليان مبابي، إدواردو كامافينجا، جونزالو جارسيا، ألفارو كاريراس، ماستانتونو، دييجو أجوادو، سيسترو، مانويل أنجيل، بالاسيوس.

ويسعى ريال مدريد لتأكيد تفوقه في لقاء الإياب وحسم بطاقة التأهل رسميًا، بينما يطمح مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره ومحاولة العودة في النتيجة.