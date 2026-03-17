أسامة نبيه : أتمنى التاريخ ينصف منتخب باصى صلاح

يرى أسامة نبيه نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن منتخب مصر وقت تولى هيكتور كوبر حقق نتائج رائعة ومع ذلك واجه اتهامات عريضة بالفشل.

وقال أسامة نبيه الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان":" سمونا منتخب باصى لصلاح ونجحنا للتأهل لكأس العالم بعد 28 سنة غياب ووصلنا لنهائى أمم أفريقيا وخسرنا بصعوبة ومع ذلك اتهمونا بالفشل"

ويضيف:" شافونا فاشلين عشان خسرنا 3 ماتشات في كأس العالم روسيا 2018 ، أتمنى التاريخ ينصف منتخب باصى لصلاح ، لانه يستحق ، محبتنا اتحطت في قلوب بعض وكان فيه خلطة للنجاح"

