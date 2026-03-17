القطار الكهربائي الخفيف: استمرار مواعيد تشغيل رمضان خلال إجازة العيد

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) استمرار العمل بمواعيد التشغيل الخاصة بشهر رمضان خلال أيام إجازة العيد، لتيسير حركة تنقل الركاب.

وأوضحت الشركة أن القرار يأتي في إطار تسهيل حركة المواطنين خلال فترة العيد، مع الإبقاء على جدول التشغيل المطبق خلال شهر رمضان حتى انتهاء الإجازة.

وبحسب الشركة، فإن آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة ستكون في تمام الساعة 11:15 مساءً، بينما تنطلق آخر رحلة من عدلي منصور إلى محطة بدر في الساعة 11:45 مساءً.

كما أشارت إلى أن آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور ستكون في الساعة 11:15 مساءً، وآخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى بدر في الساعة 11:45 مساءً، فيما تنطلق آخر رحلة من مدينة المعرفة إلى بدر في الساعة 11:39 مساءً.

وأكدت الشركة أنه سيتم العودة إلى مواعيد التشغيل الطبيعية للقطار الكهربائي الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد.