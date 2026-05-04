الدردير: بيزيرا أحسن لاعب في مصر وافريقيا

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء اللاعب خوان بيزيرا لاعب الزمالك بعد أداءه الفترة الأخيرة مع الفريق.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيزيرا أحسن لاعب في مصر وافريقيا ".

علق طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، على تصريحات حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بشأن البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الزمالك.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون سبورتس2": "حسن شحاتة، عفوي في كلامه، وحريص في كلامه على عدم التجاوز في أحد".

وأضاف: "حسن شحاتة، لما بيقول بيزيرا بيضحك علينا، لم يتجاوز في حق اللاعب، هو شايف إن في شيء من المبالغة في التعامل مع الجمهور".

وتابع: "أنا شخصيًا شايف إن بيزيرا، يبحث عن مدخل الوصول لقلوب جمهور الزمالك، بيزيرا، هو الوحيد من لاعبي الزمالك اللي بيعمل كده".

وأتم طلعت يوسف، تصريحاته قائلاً: "بيزيرا، مبيعملش حاجة غلط سلوكيًا".