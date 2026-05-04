إعلامية: حوادث كلاب الشوارع ملف شائك وآراء متطرفة

ناقشت الإعلامية لما جبريل، في فقرتها ببرنامج "الحكاية"، التي تقدمها مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر" أزمة انتشار الكلاب في الشوارع، تزامنًا مع كثرة الحوادث مؤخرا بسببها.



وقالت لما جبريل: "الأزمة دي خلت الشارع مقسوم في جانب بيطالب إنها تتشال من الشوارع وله حق مشروع، ولكن الجانب الآخر اللي هو مينفعش التصرفات الوحشة ونضربها بالنار وتصرفات غريبة.. وفي الآخر يا جماعة ده كائن ربنا خالقه مينفعش نعمل معاه كده.



وتابعت لما جبريل: ملف شائك، محتاج خطة سريعة للتدخل، الهيئة العامة للخدمات البيطرية قالت إنها بتحل الأزمة وبتحاول تنقل الكلاب لمكان خالي من السكان، هي مسألة وقت ولكن الاراء متطرفة من الطرفين.

https://www.facebook.com/share/v/1Hs8va6XzW/?mibextid=wwXIfr