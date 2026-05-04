حالة حزن في الوطن العربي بعد رحيل هاني شاكر.. مسيرة فنية امتدت لأكثر من 50 عاما

أكدت الإعلامية لما جبريل، أن الوسط الفني والجمهور في حالة حزن كبيرة بعد رحيل أحد أبرز نجوم الفن في الوطن العربي، مشيرة إلى أنه كان فنانًا محبوبًا ومحترمًا لدى الجميع.

وقالت لما جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الراحل هاني شاكر، ترك بصمة واضحة في تاريخ الفن، من خلال مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 50 عامًا، قدّم خلالها العديد من الأعمال التي ظلت راسخة في وجدان الجمهور.

ذكراه ستظل حاضرة

وتابعت لما جبريل، أنه أتمنى أن يلهم الله أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدة أن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب محبيه في مختلف أنحاء الوطن العربي.