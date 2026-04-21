لما جبريل تكشف تفاصيل انضمامها لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب

قدم الإعلامي عمرو أديب، الإعلامية لما جبريل في أول ظهور لها بعد إنضمامها لشبكة قنوات mbc، من خلال فقرة ببرنامجه الشهير "الحكاية".



وقالت لما جبريل إن الفقرة التي ستقدمها خلال برنامج الحكاية ستكون عبارة عن رأي جمهور السوشيال ميديا وأن ذلك جزء مهم خاصة في العصر الحديث.



وتابعت لما جبريل: هنسيب الناس تعبر عن نفسها ودي حاجة مهمة وأنا بحب ده وأنا من جيل الموبايل إذا كان أخبار أو كتابة.

واستكملت لما جبريل حديثها: الفقرات هتكون عبارة عن إيه الترند إيه اللي عمل بوم النهاردة وساعات هنطلع ناس على المسرح وبشوية سف.. وعندنا تسريبات رياضية وفنية وتايهه في الزحمة.



وتحدثت لما جبريل عن الفرصة التي منحها لها الإعلامي عمرو أديب بانضمامها لبرنامج الحكاية قائلة: عمرو أديب بالنسبة لجيلنا زي عمرو دياب شكرا على الفرصة.