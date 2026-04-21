ألمانيا تستدعي سفير روسيا احتجاجا على تهديدات ضد أهداف داخل أراضيها

استدعت وزارة الخارجية الألمانية، السفير الروسي سيرجي نيتشاييف، وذلك على خلفية تهديدات موسكو ضد شركات الأسلحة التي تقع مقراتها في ألمانيا.

وذكرت الوزارة، في بيان: "لن نسمح بترهيبنا. إن مثل هذه التهديدات وجميع أنواع أنشطة التجسس في ألمانيا هي أمور لا يمكن قبولها بتاتا".

وأضاف البيان أن التهديدات الروسية المباشرة ضد أهداف في ألمانيا تعد "محاولة لإضعاف دعمنا لأوكرانيا واختبارا لوحدتنا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قامت الأسبوع الماضي بنشر عناوين شركات أسلحة تتخذ من ألمانيا مقرا لها، وذلك ردا على الإعلان عن عمليات توريد جديدة لطائرات مسيرة إلى أوكرانيا.

وجاء هذا الانتقاد من جانب موسكو على خلفية وعود إضافية بتقديم مساعدات لكييف خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في برلين.

وكان فريدريش ميرتس المستشار الألماني قد اتفق في وقت سابق في برلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عقد "شراكة استراتيجية" بين البلدين تتضمن أيضا مكونات عسكرية.