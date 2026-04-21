إطلالة ساحرة لـ حنان مطاوع في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

خطفت النجمة حنان مطاوع الأنظار خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، حيث تألقت بإطلالة أنيقة عكست ذوقها الراقي وحضورها المميز، وذلك بالتزامن مع مشاركتها كعضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية ضمن فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان.



وظهرت حنان مطاوع بفستان أنيق باللون الأزرق، أبرز جمالها بأسلوب بسيط وناعم، حيث اختارت مكياجًا هادئًا يبرز ملامحها الطبيعية، مع ترك شعرها منسدلًا بشكل انسيابي أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والجاذبية. وقد لاقت الصور التي شاركتها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين أشادوا بإطلالتها الأنيقة وحضورها اللافت.



ولا تقتصر مشاركة حنان مطاوع في المهرجان على الظهور الأنيق فقط، بل تأتي أيضًا في إطار دورها المهم كعضو لجنة تحكيم، حيث تشارك في تقييم مجموعة متميزة من الأفلام الدولية التي تتناول قضايا المرأة من مختلف الثقافات والرؤى، وهو ما يعكس ثقة إدارة المهرجان في خبرتها الفنية ورؤيتها النقدية.



وتُعد هذه المشاركة امتدادًا لمسيرة حافلة قدمت خلالها حنان مطاوع أعمالًا فنية تركت بصمة واضحة في السينما والدراما، حيث عُرفت باختيارها لأدوار تحمل عمقًا إنسانيًا وقضايا واقعية، مما يجعل وجودها ضمن لجنة التحكيم إضافة قوية لهذه الدورة.



ويواصل مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة تأكيد مكانته كواحد من أبرز المنصات السينمائية الداعمة لقضايا المرأة، من خلال استضافة نخبة من النجوم وصناع السينما، وتقديم أعمال فنية تعكس تجارب نسائية متنوعة من حول العالم.



بهذه الإطلالة المميزة والدور المؤثر، تجمع حنان مطاوع بين الأناقة والحضور الفني القوي، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الساحة الفنية، ووجهًا مشرفًا للفن المصري في المحافل الدولية.