قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟
باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إطلالة ساحرة لـ حنان مطاوع في افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

النجمة حنان مطاوع
النجمة حنان مطاوع
أوركيد سامي

خطفت النجمة حنان مطاوع الأنظار خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، حيث تألقت بإطلالة أنيقة عكست ذوقها الراقي وحضورها المميز، وذلك بالتزامن مع مشاركتها كعضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية ضمن فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان.


وظهرت حنان مطاوع بفستان أنيق باللون الأزرق، أبرز جمالها بأسلوب بسيط وناعم، حيث اختارت مكياجًا هادئًا يبرز ملامحها الطبيعية، مع ترك شعرها منسدلًا بشكل انسيابي أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والجاذبية. وقد لاقت الصور التي شاركتها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين أشادوا بإطلالتها الأنيقة وحضورها اللافت.


ولا تقتصر مشاركة حنان مطاوع في المهرجان على الظهور الأنيق فقط، بل تأتي أيضًا في إطار دورها المهم كعضو لجنة تحكيم، حيث تشارك في تقييم مجموعة متميزة من الأفلام الدولية التي تتناول قضايا المرأة من مختلف الثقافات والرؤى، وهو ما يعكس ثقة إدارة المهرجان في خبرتها الفنية ورؤيتها النقدية.


وتُعد هذه المشاركة امتدادًا لمسيرة حافلة قدمت خلالها حنان مطاوع أعمالًا فنية تركت بصمة واضحة في السينما والدراما، حيث عُرفت باختيارها لأدوار تحمل عمقًا إنسانيًا وقضايا واقعية، مما يجعل وجودها ضمن لجنة التحكيم إضافة قوية لهذه الدورة.


ويواصل مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة تأكيد مكانته كواحد من أبرز المنصات السينمائية الداعمة لقضايا المرأة، من خلال استضافة نخبة من النجوم وصناع السينما، وتقديم أعمال فنية تعكس تجارب نسائية متنوعة من حول العالم.


بهذه الإطلالة المميزة والدور المؤثر، تجمع حنان مطاوع بين الأناقة والحضور الفني القوي، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الساحة الفنية، ووجهًا مشرفًا للفن المصري في المحافل الدولية.

حنان مطاوع اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

