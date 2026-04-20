أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس بمناسبة ذكري رحيل شيخ الملحنين سيد مكاوي ، قالت أميرة سيد مكاوي انني حتي سن السابعة لم اكن اعتقد ان والدي لا يري ، وهو في سن صغيرة كان يعاني مرض في عينه ولكنه تم علاجه بالخطأ نظرا للظروف فأخذه اهله الى الحلاق وكان يضع شاي علي عينه ولهذا اصبح كفيفاً ، وكان والدي يسخن العربية ويعلمني إزاي أعرف أسوق العربية وكان بيعرف يسوق السيارة ويركب العجلة وبيقدر يصلح الأشياء التي تتعطل بالمنزل.

واوضحت ، والدي كان يعرف حالتنا النفسية ومن هو سعيد او حزين وكان بياخد انطباع من الصوت.

وعقب الناقد محمد شوقي ان " الليلة الكبيرة " والتعاون الرائع بين سيد مكاوي وصلاح جاهين ، وايضاً خلي بالك من زوزو ،، وتتر ابلة فضيلة من ألحانه ، وتتر فوازير لسمير غانم " فطوطة " وايضاً فوازير شريهان قالك ايه قالك اه.

وكان يقول أنا وقفت بجوار وردة بعد انفصالها عن بليغ حمدي وقدما معا اجمل الالحان والاغاني و قدم الموسيقار سيد مكاوي للفنانة وردة مجموعة من ألحانه الخالدة، أبرزها وأشهرها على الإطلاق أغنية «أوقاتي بتحلو»(1976) التي كانت بداية تعاونهما بعد أن كانت مخصصة لأم كلثوم. تضمنت ألحانه لوردة أعمالاً عاطفية مميزة مثل: «قال إيه بيسألوني»، «شعوري نحيتك»، «قلبي سعيد»، و«ولو إنك بعيد عني»،

بينما اشارت ابنته الى ان اغنية الارض بتتكلم عربي كان لها فضل انها حولته من ملحن الي مطرب وكانت تلك الاغنية هي السبب.