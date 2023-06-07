ابنة الموسيقار سيد مكاوي: «لسه متعلقة بيه لغاية دلوقتي.. وعايشة من غير ضهر»|فيديو

قالت أميرة سيد مكاوي ابنة الموسيقار الراحل والملحن سيد مكاوي إنه على الرغم من مرور 26 عاماً منذ رحيله إلا أنها تعيش بلا ظهر".



وتابعت أميرة سيد مكاوي خلال لقاء لها ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، مش مجرد إحساس إنه سايب فراغ، لكن عايشة من غير ظهر منذ رحيله وكل ما تمر الأيام وأكبر الذكريات تزهر ويزيد الشعور بالفقد، صحيح مع التقدم في السن مش بيحصل بكاء ولا انهيار لكن إحساس الفقد يزيد.. مش سهل فقدان حد زي سيد مكاوي، ولسة متعلقة بيه لغاية دلوقتي.



وأشارت إلى أن سيد مكاوي كان يتعامل مع الحياة بخفة رغم أنه في ظروفه الصحية لم يعش حالة الأسى بتاعت فقد البصر لكن كان مستقبل الحياة بروح خفيفة وكان بيتريق علينا لما النور يقطع ويقول جتلي الفرصة عشان أوريكم تمشوا إزاي في الظلمة".



وواصلت: "كان فاهم الدنيا صح وأنها زائلة وأن السعادة فيها تقتنص وأن سر الحياة أن يرى الحياة بشكل إيجابي واستطاع نقل ذلك للناس".

لديه قدرة على الخيال



وكشفت أن الراحل كان يخشى الأشرار قائلة: “كان بيخاف من الناس الشريرة جداً كان خالق عالم في الحلم ويخلق تفاصيل لديه قدرة على الخيال جبارة وحكاويه العادية كانت بمثابة رسائل خفية كان بيحكي حكاية نفهم ماذا يحدث في الدنيا”.