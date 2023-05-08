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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى شيخ الملحنين.. قصة فقدان سيد مكاوي لـ بصره

سيد مكاوي
سيد مكاوي

يوافق اليوم الإثنين 8 مايو، ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير سيد مكاوي، أحد أهم النوابغ في الفن المصري خلال القرن الماضي، إذ ولد في مثل هذا اليوم 1928، ورحل في  21 أبريل عام 1997، عن عمر يناهز الـ 68 عامًا.

 

حياة سيد مكاوي

ولد شيخ الملحنين سيد مكاوي في حي الناصرية بالسيدة زينب في شهر مايو من عام 1928 لأسرة شعبية وفقد بصره وهو في الثانية من عمره ولم تستطع الأسرة إنقاذه لضيق ذات اليد ما جعلها توجه نشاطه إلى حفظ القرآن وإتقان الإنشاد الديني.

ساعدته والدته في تنمية موهبته على الرغم من عدم تعليمها إلا أنها كانت تمتلك حاسة فنية وتذوقا رفيعا فقد توسمت فيه فنانا واعدا ما جعلها تشتري له أسطوانات لكبار المطربين آنذاك من بائع الروبابيكا وذلك لرخص ثمنها حيث كانت الحالة الاجتماعية لا تسمح بغير ذلك.

 

مسيرة سيد مكاوي

في بداية الخمسينيات من القرن الماضي اعتمد سيد مكاوي كمطرب في غناء التراث بالموسيقي الشرقية وفي منتصف الخمسينيات اعتمدته الإذاعة المصرية كملحن إلى جانب كونه مطربا للأغاني الدينية.

ذاع صيته وأصبح اسمه يتردد بين كبار المؤلفين وكتاب الأغاني ليقوم بتلحين أغنية لعبد المطلب (اسأل مرة عليا) ثم تلتها اغنية (مبروك عليك يا معجباني ياغالي) لشريفة فاضل لتكون هذه الخطوة علامة فارقة في حياة ومشوار مكاوي الفني.

كان له الفضل الأول في تأسيس وإرساء فكرة وضع مقدمات غنائية للمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية وبالتالي أسند اليه وضع تصور لهذه الفكرة حتى قدم عشرات المقدمات لمسلسلات شهيرة مثل (شنطة حمزة رضا بوند . وعمارة شطارة).

سيد مكاوي

لحن لكبار المطربين والمطربات المصريين والعرب فقدم للمطربة ليلى مراد لحنا شهيرا لأغنية (حكايتنا احنا الاثنين) ولدلوعة السينما المصرية الفنانة شادية لحن لها اغنية (هوي يا هوي ياللي انت طاير) ولنجاة الصغيرة (لو بتعزني) ولصباح (انا هنا يا ابن الحلال).

مسحراتي الفن هو أول من وضع اللحن الأساسي لغناء المسحراتي فعندما تم ترشيحه للقيام بمهمة المسحراتي اشترط عليهم أن يقوم هو بغنائها وليس مطربا آخر وبالفعل وافقت الاذاعة علي شرطه ليقرر مكاوي الاستغناء نهائيا عن الفرقة الموسيقية وتقديم المسحراتي بـ(الطبلة المميزة) حتى حققت نجاحا كبيرا ما دفع الإذاعة في العام التالي إلى الاستغناء عن كل الملحنين المشاركين في ألحان المسحراتي وإسناد العمل كاملا غناء وتلحينا لسيد مكاوي ليعد بذلك أول من قام بهذه الطريقة والتي تميز بها علي مدى نصف قرن. 

سيد مكاوي

قصة فقدان بصر سيد مكاوي

قالت أميرة سيد مكاوي إن والدها فقد بصره وهو صغير بسبب خطأ شائع في وقتها حيث وضع البن فى عينيه حتى فقد نظره تماما.

وأضافت أميرة فى حوارها لبرنامج "سيرة الحبايب " انه اكتشف حبه للمزيكا وانضم لفرقة صغيرة وبعدها قدم في الاذاعة كمغنى وقدم للإذاعة ألحانا.

 

وفاة سيد مكاوي

وفي 21 من أبريل عام 1997 رحل الفنان والمبدع صاحب البصمات الخاصة مكتشف مطربي ومطربات الوطن العربي شيخ الملحنين سيد مكاوي عن عمر ناهز الـ70 عاما بعد ان ترك لمكتبة الموسيقى العربية كنوزا ثرية سواء بأغنيات غناها بصوته أو بتلحينه لأصوات عظماء الغناء العربي.

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